Η Ελένη Ράντου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νίκη Λυμπεράκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη βρέθηκε η Ελένη Ράντου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη την ώρα που οι δύο γυναίκες περπατούσαν στο κέντρο της Αθήνας.

Η ηθοποιός, μίλησε για την καριέρα της και την προσωπική της ζωή, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε αστεία στιγμιότυπα από το γάμο της με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αλλά και σε ένα όνειρο που είχε από παιδί και κατάφερε να εκπληρώσει.

Η εκπομπή προβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός απάντησε καταφατικά στο ερώτημα σχετικά με το αν οδηγεί, ενώ μάλιστα παραδέχτηκε ότι τη μοναδική φορά που έχει τρακάρει ήταν όταν την τράκαρε ο σύζυγός της: «Ναι πολύ οδηγώ. Έχω βαρεθεί να οδηγώ στην Αθήνα, έχω κουραστεί. Πλέον είναι αφόρητο. Δηλαδή ένα όνειρο ζωής θα ήταν να οδηγεί κάποιος άλλος για εμένα πια. Δεν έχω τρακάρει ποτέ. Μία φορά τράκαρα και με τράκαρε ο Βασίλης… Ερχόταν από πίσω και με τράκαρε. Φοβερό. Δεν έχω τρακάρει ποτέ, με τράκαρε εκείνος. Λέω τώρα και να καλέσω την ασφάλεια θα νομίζουν ότι το κάνουμε επίτηδες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik1ui0ggizl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο η Νίκη Λυμπεράκη οδήγησε την καλεσμένη της μέχρι τη γειτονιά που μεγάλωσε και το πατρικό της σπίτι, με την ηθοποιό να αναφέρει συγκινημένη:

«Τι μου έκανες τώρα; Δεν είχε την αίσθηση τότε ότι είμαι σε εργατική κατοικία είμαι πιο φτωχός, γιατί ήταν όλοι το ίδιο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik23r6qwsk1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, εμφανώς συγκινημένη, η Ελένη Ράντου αποκάλυψε ένα από τα παιδικά της όνειρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το όνειρό μου ήταν όταν μεγαλώσω να ξυπνάω και να μπορώ να είμαι με το φανελάκι. Να μην κρυώνω. Και έλεγα: «Παναγιά μου, δεν θέλω λεφτά, θέλω να είμαι κάπου ζεστά». Το κατάφερα. Αυτό θεωρώ το μεγάλο επίτευγμα της ζωής μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik3f84ar07l?integrationId=40599y14juihe6ly}