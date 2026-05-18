Οι αρχές αναζητούν με ελικόπτερο τον δράστη της ένοπλης επίθεσης στην Τουρκία.

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σε εστιατόριο στην επαρχία Μερσίν της νότιας Τουρκίας.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα αναφέρουν ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο δράστης έφτασε στο εστιατόριο του Sabri Pan και άνοιξε πυρ με κυνηγητική καραμπίνα. Από τα πυροβολισμούς σκοτώθηκαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο υπάλληλός του Ahmet Ercan Can. Ο δράστης, που διέφυγε με όχημα, σκότωσε επίσης τον νεαρό Yusuf Oktay που έβοσκε ζώα και τον οδηγό φορτηγού Abdullah Koca κοντά στο σπίτι του ενώ τραυμάτισε άλλα 8 άτομα στο πέρασμά του.

Ήδη στα social media ο δράστης έχει κατονομαστεί ενώ έχει κυκλοφορήσει και η φωτογραφία του. Ωστόσο οι αρχές δεν έχουν καμία επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν.

Για τον εντοπισμό του δράστη έχει επιστρατευτεί και ελικόπτερο από τις Αρχές.

