Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Συνεχείς ελέγχους σε όλη την Αττική πραγματοποίησε η Τροχαία από τις 11 έως τις 17 Μαΐου 2026, με στόχο τη πρόληψη της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών χωρίς κράνος και υπό την επήρεια μέθης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., διενεργήθηκαν 420 ελέγχοι, όπου βεβαιώθηκαν 243 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και 1 για παρέμβαση στον περιοριστή ταχύτητας.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπορεί να αποτελούν ένα εύχρηστο και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, ωστόσο η απρόσεκτη οδήγηση και η μη τήρηση του ΚΟΚ και των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας εγείρει κινδύνους.