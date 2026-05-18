Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τη Δευτέρα, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις διεθνείς αγορές ομολόγων ενίσχυσε τις ανησυχίες για αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένο κόστος δανεισμού παγκοσμίως.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό δείκτη αναφοράς για τον κρατικό δανεισμό των ΗΠΑ, αυξήθηκε πάνω από δύο μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 4,6173%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών. Την ίδια στιγμή, η απόδοση του 30ετούς κρατικού τίτλου ανήλθε στο 5,1418%, αγγίζοντας υψηλό δύο δεκαετιών, ενώ το 2ετές ομόλογο κινήθηκε επίσης ανοδικά, στο 4,1008%.

Οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων είχαν ήδη ενταθεί την προηγούμενη εβδομάδα, με την απόδοση του 10ετούς να αυξάνεται κατά 14 μονάδες βάσης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την άνοδο των τιμών καταναλωτή και το αυξημένο κόστος εισαγωγών.

Το sell-off επεκτάθηκε και στις διεθνείς αγορές, ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 στο Παρίσι. Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε πάνω από δύο μονάδες βάσης, στο 3,1827%, ενώ το δεκαετές ιαπωνικό κρατικό ομόλογο σημείωσε άνοδο 13 μονάδων βάσης, φθάνοντας στο 2,739%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων υποχώρησαν οριακά στις πρώτες συναλλαγές, διατηρούμενες ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Η απόδοση του δεκαετούς βρετανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,169%, ενώ το 30ετές υποχώρησε στο 5,818%.

Παράλληλα, η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας ενίσχυσε τις πληθωριστικές ανησυχίες, με το πετρέλαιο Μπρεντ να ενισχύεται κατά 1,8%, στα 111,16 δολάρια ανά βαρέλι, και το αμερικανικό αργό να καταγράφει άνοδο άνω του 2%, στα 107,56 δολάρια.