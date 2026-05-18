Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε τις εκλογές στην περιφέρεια της νότιας Ισπανίας, την Ανδαλουσία, αλλά έχασε την απόλυτη πλειοψηφία, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, υποχρεώνοντάς το να σχηματίσει συμμαχία με το ακροδεξιό Vox για να παραμείνει στην εξουσία.

Οι χθεσινές εκλογές στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της Ισπανίας ήταν μια δοκιμασία πολιτικής ισχύος ενόψει των εθνικών εκλογών που αναμένονται την επόμενη χρονιά.

Η δεξιά συμμαχία ευελπιστεί να απομακρύνει από την εξουσία τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, έπειτα από εννέα χρόνια παραμονής του.

Στη διάρκεια της εκστρατείας στην Ανδαλουσία κυριάρχησαν ζητήματα όπως οι αδυναμίες στον τομέα της δημόσιας υγείας, η διακίνηση ναρκωτικών και η ανεργία.

Το Λαϊκό Κόμμα συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των ψήφων με 53 έδρες, από 58 που ήταν το 2022, κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία των 55 εδρών στο περιφερειακό κοινοβούλιο των 109 εδρών.

Οι Σοσιαλιστές απώλεσαν δύο έδρες και απέσπασαν 28 στις χειρότερες επιδόσεις του κόμματος στο πάλαι ποτέ εκλογικό τους προπύργιο – ενώ το Vox συγκέντρωσε 15, από 14 που είχε στις προηγούμενες εκλογές.

Το αριστερό περιφερειακό κόμμα ⁠Adelante Andalucia πήρε οκτώ έδρες από τις δύο που είχε λάβει πριν από τέσσερα χρόνια, ενώ η αριστερή συμμαχία Por Andalucia διατήρησε τις πέντε που είχε.

«Είπαμε ότι θα ήταν πολύπλοκο. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας», είπε ο Χουάνμα Μορένο, ο περιφερειακός ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος είχε κάνει εκστρατεία με την υπόσχεση σχηματισμού μετριοπαθούς κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του Vox.

Το Λαϊκό Κόμμα έχει ήδη συνάψει συμφωνίες συμμαχίας με το Vox στις περιφέρειες Εστρεμαδούρα και Αραγωνία και πιθανόν να το πράξει και στην Καστίλλη και Λεόν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η σοσιαλίστρια υποψήφια Μαρία Χεσούς Μοντέρο, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σάντσεθ και πρώην υπουργός Οικονομικών, αναγνώρισε το κακό εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύτηκε ότι το κόμμα της θα διδαχτεί από τα σφάλματά του.

Η Ανδαλουσία ήταν προπύργιο των Σοσιαλιστών μέχρι το 2018, όταν η οργή κατά του κατεστημένου οδήγησε σε άνοδο του Vox.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας μετά τον εκδημοκρατισμό της, το Λαϊκό Κόμμα συνήψε συμφωνία με την ακροδεξιά για να εξασφαλίσει την υποστήριξή της, αλλά η συμφωνία ήρθη το 2022, όταν το Λαϊκό Κόμμα εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.