Η κλήρωση του τζόκερ θα γίνει στις 22:00.

Mega κλήρωση έχουμε απόψε από το Τζόκερ το οποίο μοιράζει 11,6 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30 και λίγο μετά τις 22:00 θα ξέρουμε τους αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Σημειώνεται ότι την κλήρωση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€).