Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να ακολουθήσει μεγάλο γαμήλιο πάρτι στην Πάρο, όπου το ζευγάρι θα γιορτάσει μαζί με περισσότερους φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν σήμερα η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, πραγματοποιώντας έναν διακριτικό και ιδιαίτερα ιδιωτικό γάμο στην καρδιά της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μυστήριο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων αγαπημένων προσώπων, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει τη σημαντική αυτή στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καλεσμένοι δεν ξεπερνούσαν τους δέκα, αποτελούμενοι κυρίως από στενή οικογένεια και πολύ κοντινούς φίλους.

Η Αθηνά Οικονομάκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή, επιλέγοντας ένα στράπλες νυφικό δημιουργία της Celia Kritharioti, σε στενή γραμμή, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν στενοί φίλοι της ηθοποιού εκτός χώρου της showbiz.

Παρότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες ότι ο γάμος θα πραγματοποιούνταν στην Πάρο μέσα στο καλοκαίρι, το ζευγάρι φαίνεται πως επέλεξε τελικά να αιφνιδιάσει τους πάντες, οργανώνοντας μια χαμηλών τόνων τελετή στην Αθήνα, με απόλυτη μυστικότητα.

Η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα απασχόλησε έντονα τα media από την πρώτη στιγμή, με τον πρώην μπασκετμπολίστα να έχει εκφράσει δημόσια τον έρωτά του αρκετές φορές. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν τον γάμο, είχε γονατίσει ξανά μπροστά στην ηθοποιό στο Παρίσι, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, κάνοντας μια ακόμη συμβολική πρόταση γάμου.