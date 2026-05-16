Ανατρεπτική ήταν η εμφάνιση της Βουλγαρίας στον τελικό της Eurovision 2026.

Μία από τις πιο ανατρεπτικές και εκκεντρικές εμφανίσεις είχε η Βουλγαρία στον τελικό της Eurovision 2026, με την Ντάρα να χορεύει και να τραγουδά ξέφρενα στους ρυθμούς του «Bangaranga».

Το τραγούδι της υπογράφηκε στιχουργικά και συνθετικά από τον έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο, και η Ντάρα κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού.

Διαγωνίστηκε πρώτη στον Β’ Ημιτελικό και αμέσως μετά την εμφάνισή της πήρε φωτιά στα προγνωστικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=EltgrumKJfk}

Το πρώτο πλάνο έφερνε τα πάνω – κάτω και η Ντάρα συνέχισε να δίνει τον δικό της παλμό.

Σαφής εξήγηση για το τι σημαίνει το «Bangaranga» δεν υπάρχει ωστόσο η ίσια ανέφερε ότι «ξορκίζει το κακό».

Μέσα σε τρία μόλις λεπτά, κατάφερε να αποδώσει στο μέγιστο και όλα θα κριθούν στην τελική βαθμολογία. Ως τώρα ωστόσο, φαίνεται να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.