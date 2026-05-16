Η νέα κατάταξη των προγνωστικών λίγο πριν τον τελικό της Eurovision.

Ο Akylas, μέσα από τη διαδρομή του στη Eurovision 2026 έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αποκτήσει το δικό του κοινό που ακούει και χορεύει φανατικά το «Ferto».

Στα προγνωστικά κατάφερε να φιγουράρει για καιρό στην δεύτερη θέση με τη Φινλανδία να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αντιπάλους του.

Αν και ο ίδιος έχει καταφέρει να γίνει viral τα στοιχήματα τροποποιήθηκαν μετά από την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού, όπου προκρίθηκε πρώτος για τον σημερινό τελικό.

Στην πραγματικότητα, λίγες ώρες μετά, έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ λίγη ώρα πριν από την λήξη της φετινής διοργάνωσης, ο Akylas έπεσε κ’ άλλο.

Μετά από τον Β’ ημιτελικό της Eurovision, βρέθηκε στην 3η θέση, με την Αυστραλία να προηγείται, ενώ πλέον η Dara από τη Βουλγαρία ανέβηκε μία θέση στέλνοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην κορυφή συνεχίζει να φιγουράρει η Φινλανδία, με τις πιθανότητες για τη νίκη – ίσως – να στενεύουν.

Στην πέμπτη θέση ακολουθεί το Ισραήλ, ενώ αμέσως μετά έρχεται η Ρουμανία.

Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορεί να κριθεί τίποτα πριν από τον μεγάλο τελικό και η Ευρώπη έχει το βλέμμα στραμμένο προς τη Βιέννη.

Πηγή: eurovisionworld