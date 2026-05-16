Η «Enalion» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής και Νεανικής Επιχειρηματικότητας JA Europe Gen–E 2026 στη Ρίγα της Λετονίας, 7-10 Ιουλίου 2026

Σε κλίμα ενθουσιασμού απονεμήθηκαν τα βραβεία μαθητικής επιχειρηματικότητας 2026 του Junior Achievement Greece την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στην αίθουσα Ιφιγένεια του Κέντρου Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Τα παιδιά «startuppers» εντυπωσίασαν για μία ακόμη χρονιά με τις καινοτόμες ιδέες αλλά και το πάθος τους για την επιχειρηματικότητα και καταχειροκροτήθηκαν. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της ανακοίνωσης της νικήτριας ομάδας του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση 2026 “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η “Enalion”, με την πρωτοποριακή ιδέα της που επανασχεδιάζει το αλάτι, μειώνοντας το νάτριο χωρίς απώλεια γεύσης, κέρδισε το 1ο Βραβείο “Οδυσσέας Κυριακόπουλος”, αναδείχθηκε Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση της χρονιάς και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής και Νεανικής Επιχειρηματικότητας JA Europe Gen-E 2026, που θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας, 7-10 Ιουλίου 2026.

Για τη σχολική χρονιά 2025-2026, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση" τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Τη μαθητική "start up" "Enalion" αποτελούν οι μαθητές/μαθήτριες: Βασίλειος Παπαβασιλείου Γενικός Διευθυντής, Μυρτώ Γουνοπούλου Υποδιευθύντρια, Φανή Πειστικού Διευθύντρια Οικονομικού Τμήματος, Ευαγγελίας Δερμιτζάκη Διευθύντρια Τμήματος Πωλήσεων, Ευάγγελος Τσιλικάκης Διευθυντής Τμήματος Marketing. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Άννα Ματσιώρη, Νικόλαος Τερψιάδης, Κυριακή Βασιλού. Ιnspirational Mentor JA Greece: Ράνια Αικατερινάρη – Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ. Εθελοντές Μέντορες: Ιωάννης Παπαδόπουλος – Γεώργιος Βαρελάς ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης.

“Η εμπειρία μας στο JA Greece ήταν πραγματικά μοναδική. Μέσα από την Enalion καταφέραμε να μετατρέψουμε μια ιδέα σε μια πραγματική επιχείρηση, μαθαίνοντας στην πράξη τι σημαίνει συνεργασία, ευθύνη, δημιουργικότητα και επιμονή. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, κάναμε λάθη και χρειάστηκε πολλές φορές να προσαρμοστούμε, όμως όλα αυτά μας βοήθησαν να εξελιχθούμε τόσο ως ομάδα όσο και ως άτομα. Το γεγονός ότι κατακτήσαμε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό είναι μια τεράστια τιμή για εμάς, καθώς αντιπροσωπεύει όλη τη δουλειά, τον κόπο και την προσπάθεια που επενδύσαμε σε αυτή τη διαδρομή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το JA Greece για αυτή τη μοναδική εμπειρία, καθώς και όλους τους μέντορες, κριτές, εκπαιδευτικούς, γονείς και υποστηρικτές που πίστεψαν στην προσπάθεια μας και στάθηκαν δίπλα μας σε όλη αυτή τη διαδρομή” δήλωσαν τα παιδιά της ομάδας.

“Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την επιλογή τους να συμμετέχουν σε έναν δύσκολο διαγωνισμό, όπως είναι η Εικονική Επιχείρηση, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τη δυναμική της νεανικής επιχειρηματικότητας στη χώρα. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στην ομάδα “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που ξεχώρισε στον φετινό ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό με την ιδέα τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους «αθέατους» ήρωες αυτής της προσπάθειας – τους εκπαιδευτικούς που πίστεψαν στον σκοπό του JA και στάθηκαν δίπλα στους μαθητές σε όλη αυτή τη διαδικασία, συμβάλλοντας στην εξοικείωσή τους με τις αρχές της υγιούς επιχειρηματικότητας” δήλωσε ο κ. Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος του Junior Achievement Greece και Διευθύνων Σύμβουλος & Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής Citi Eλλάδος, Μάλτας και Κύπρου.

“Ως Inspirational Mentor στο πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση” του Junior Achievement Greece, ενός θεσμού με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τη δυναμική και την ποιότητα των μαθητικών ομάδων που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες απέδειξαν ότι η επιχειρηματικότητα δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη μιας ιδέας, αλλά και την ικανότητα συνεργασίας, επίλυσης προβλημάτων και δημιουργίας ουσιαστικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο μέλλον και στη νέα γενιά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στην “Enalion” για τη σημαντική αυτή διάκριση και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό τελικό” δήλωσε η κ. Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Η ιδέα που κέρδισε την 1η θέση

Η “Enalion” επανασχεδιάζει το αλάτι, μειώνοντας το νάτριο χωρίς απώλεια γεύσης. Αξιοποιώντας ελληνικά φύκια ulva, αφρίνα Μεσολογγίου και φυσικά συστατικά, δημιουργεί προϊόντα που χρησιμοποιούνται όπως το κοινό αλάτι. Πρόκειται για μία καινοτόμα, φυσική λύση για πιο υγιεινή διατροφή, χωρίς συμβιβασμούς.

“Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα του Junior Achievement από το 2008. Κάθε χρόνο βλέπουμε στα μάτια των μαθητών και των μαθητριών μας τον ίδιο ενθουσιασμό και το ίδιο πάθος. Μέσα από τις μαθητικές εικονικές επιχειρήσεις, συνδιαμορφώνουμε μαζί τους ένα σχολείο χαράς, δημιουργίας και ουσιαστικής μάθησης. Αναμφίβολα, το πρόγραμμα καλλιεργεί επιχειρηματικές δεξιότητες και ενισχύει την καινοτόμο σκέψη. Ωστόσο, για εμάς είναι κάτι πολύ περισσότερο. Δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πραγματικές παγκόσμιες προκλήσεις και να αναζητήσουν λύσεις με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές κατανοούν ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει εργαλείο προσφοράς και ουσιαστικής αλλαγής προς έναν καλύτερο κόσμο. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι μαθητές καλούνται να αναμετρηθούν με τον ίδιο τους τον εαυτό: να ανακαλύψουν τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, να συνεργαστούν, να δοκιμαστούν, να κάνουν λάθη, να μάθουν από αυτά και να εξελιχθούν. Αυτή η πορεία αυτογνωσίας, δημιουργικότητας και ανθεκτικότητας είναι ίσως το πιο ουσιαστικό κέρδος που τους προσφέρει η εμπειρία του Junior Achievement. Η κατάκτηση της 1ης θέσης αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή και ταυτόχρονα συνέχεια μιας μακρόχρονης και δημιουργικής συνεργασίας με τον Οργανισμό. Είναι μεγάλη τιμή για το σχολείο μας να εκπροσωπεί για τρίτη φορά την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από μια διαδρομή που έχει χαρίσει στους μαθητές και στις μαθήτριές μας μοναδικές εμπειρίες μάθησης και εξέλιξης” δήλωσαν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί.

«Η διάκριση της Enalion αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά όταν συνδυάζει γνώση, δημιουργικότητα, περιβαλλοντική συνείδηση και επιχειρηματική σκέψη, αλλά πάνω απ’ όλα τόλμη, συνεργατικότητα, πολλή δουλειά και ακλόνητη πίστη ότι θα τα καταφέρει. Τα παιδιά αυτά απέδειξαν πως η συνεργασία —εντός και εκτός σχολείου— μαζί με τη στήριξη και την εμψύχωση των εκπαιδευτικών τους, μετατρέπει το σχολείο σε ένα πρώτο σκαλοπάτι ουσιαστικής επαγγελματικής εμπειρίας, σε σύνδεση με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, μέσα και από τη συμβολή των Inspirational Mentors. Ως InspirationalMentor της ομάδας, στις συζητήσεις που είχα με τον Βασίλη, την Μυρτώ, την Φανή, τον Βαγγέλη και την Εύα, αλλά και όλη την ομάδα των 19 μαθητών & μαθητριών, συνειδητοποίησα για ακόμη μία φορά πόσο μπροστά είναι η νέα γενιά: με όνειρα, φιλοδοξίες, αλλά και προσήλωση σε αδιαπραγμάτευτες αξίες. Είμαι βαθιά αισιόδοξη για το μέλλον, όχι επειδή εμείς τους παραδίδουμε έναν καλύτερο κόσμο, αλλά επειδή εκείνα έχουν τη δύναμη να τον αλλάξουν. Και είμαι βέβαιη ότι η Enalion θα εκπροσωπήσει εξαιρετικά την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Ρίγα, διεκδικώντας με αξιώσεις την πρωτιά», δήλωσε η κ. Ράνια Αικατερινάρη.

“Σήμερα γιορτάζουμε τη δημιουργικότητα των μαθητών μας! Μέσα από το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», περισσότερα από 180 σχολεία σε όλη την Ελλάδα συνέδεσαν τη θεωρία με την πράξη, δίνοντας λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι νέοι πειραματίζονται, μαθαίνουν από τα λάθη τους και χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους αποκτώντας δεξιότητες που μένουν” δήλωσε ο Υπεύθυνος του Προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση” Βασίλης Λιακόπουλος.

Όλα τα βραβεία του JA Greece για το 2026

Σε όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες, 4 του Company Junior και 10 της Εικονικής Επιχείρησης απονεμήθηκαν έπαινοι πρόκρισης και συμμετοχής στον Πανελλαδικό Τελικό 2026 από τη Μυρτώ Συλεούνη και τον Παναγιώτη Τριμπόνια, δύο από τα μέλη της περσινής νικήτριας ομάδας. Τα παιδιά πραγματοποίησαν τις επίσημες παρουσιάσεις τους στην αίθουσα “Ιφιγένεια” το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου 2025 παρουσία της κριτικής επιτροπής η οποία στη συνέχεια συνεδρίασε και έβγαλε τα αποτελέσματα. Τις παρουσιάσεις των ομάδων παρουσίασαν οι απόφοιτοι του JA Greece Άγγελος Κουτούπης, Μπέσσα Μπεχάρη και Γιώργος Παρθένης και τηντελετή βράβευσης η Ελίνα Δελενίκα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του JA Greece.

Οι μαθητικές «start-up» 2026 που βραβεύτηκαν είναι:

1ο Βραβείο “Οδυσσέας Κυριακόπουλος 2026” – Εικονική Επιχείρηση “Enalion” από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το βραβείο απένειμε ο κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. JA Greece, Vice President Promoset ΑΕ.

2ο Βραβείο – Εικονική Επιχείρηση “Mycovibe” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς και το 1ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς. Το βραβείο απένειμε ο κ. Ερνέστος Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Σταύρος Κατσαρώνας, Σοφία Κοκοβίδου, Θεόδωρος Χριστοφορίδης, Ευφροσύνη Μπιρτζίδη. Inspirational Mentor JA Greece: Χριστίνα Αλεβίζου, MD Customer Experience Operations FedEx Express. Εθελοντής Μέντορας: Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Supply Chain Optimization, BOX NOW.

2ο Βραβείο (ισοβαθμία) – Εικονική Επιχείρηση “intellia³” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων και το Γυμνάσιο Σοφάδων. Το βραβείο απένειμε ο κ. Ευάγγελος Μάξιμος Σκοπελίτης, Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μάνος Μαυρέλος, Βίβιαν Γεωργολοπούλου, Δημήτρης Τσιαμούρας, Πόπη Καλτσονούδη. Inspirational Mentor JA Greece: Μάρκος Βερέμης, Μέλος ΔΣ JA Greece, Εταίρος Big Pi Ventures, Συνιδρυτής Upstream, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Εθελοντής Μέντορας: Βαγγέλης Γκίνης – Bic.

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στο θεματικό τομέα «Ψηφιακές Τεχνολογίες - Τεχνητή Νοημοσύνη» - Εικονική Επιχείρηση “Fire Guard” από το Ιδιωτικό-Ισότιμο Λύκειο-Κολλέγιο Αθηνών. Το βραβείο απένειμε η κ. Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κωνσταντίνος Κορακάς, Φώτιος Καναβός . Εθελοντής Μέντορας: Δημήτριος Μιχάλαρος, Accenture.

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στο θεματικό τομέα “Κοινωνική Υπευθυνότητα - Αλληλεγγύη” Εικονική Επιχείρηση “City4all” από το Γενικό Λύκειο Καρέα. Το βραβείο απένειμε ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, CEO ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ευφροσύνη Τζιώτου, Κανέλλα Σιμωτά. Inspirational Mentor JA Greece: Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ.

Ειδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» στο θεματικό τομέα “Βιώσιμη Ανάπτυξη” - Εικονική Επιχείρηση “ReSea Leros” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λέρου. Το βραβείο απένειμε η κ. Ντιάνα Γεωργακοπούλου – Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Έλενα Αρχάβλη. Inspirational Mentor JA Greece: Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος, NN Hellas, Μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Συμπερίληψης & Ισότητας, ΣΕΒ. Εθελοντές μέντορές: Αγγελική Ρουμπάτη και Νικόλαος Χρυσανθακόπουλος, BIC.

Βραβείο Brand Awareness in Sustainability Ομίλου Antenna - Εικονική Επιχείρηση “EcoClick” από το 1o ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου. Το Βραβείο απένειμε ο Κωνσταντίνος Μπουρούνης – Chief Marketing Officer Ομίλου Antenna. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Ασημίνα Πάνου, Ευγενία Αθανασίου, Παντελεήμων Βουτσάς. Εθελόντρια μέντορας: Χαρά Σαράντη, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.

Public Choice Award – Εικονική Επιχείρηση “ReSea Leros” από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λέρου. Το Βραβείο απένειμε η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου , Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ενωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), Πρόεδρος ΔΣ Lavipharm SA, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Πρόεδρος Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Bραβεία Company Junior 2026 - Δημοτικά

1ο Βραβείο Company Junior: “ StyleMatch” από το Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνος Κωνσταντάς.

2ο Βραβείο Company Junior: “ Healthy Box” από τα Εκπαιδευτήρια Καραχάλιου. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Παύλος Μουρδουκούτας.

Bραβεία Company Junior 2026 - Γυμνάσια

1ο Βραβείο Company Junior: “ SafeStep” από το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ελένη Θάνου.

2ο Βραβείο Company Junior: “ LeafStep” από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ιωάννα Μερτζάνη, Εθελόντρια μέντορας: Κορίνα Μαλασίδη.

Τις απονομές των Βραβείων Company Junior έκανε η κ. Ναταλία Ανδρόνικου - Programmes & Grants Officer Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

“Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και τη φετινή χρονιά η βράβευση των ομάδων του «Company Junior». Μέσα από τις ιδέες και τις προσπάθειές τους, απέδειξαν ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να ξεκινήσει από πολύ νωρίς, όταν υπάρχει φαντασία, δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλες τις ομάδες, καθώς η μεγαλύτερη επιτυχία δεν βρίσκεται μόνο στις διακρίσεις, αλλά σε όλα όσα έμαθαν στη διαδρομή — τη συνεργασία, την επιμονή και την εξέλιξη των ιδεών τους”, δήλωσε η υπεύθυνη του Προγράμματος Company Junior Εύη Βάρσου.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν: Καλλίσσα Αποστολίδου, Μέλος Δ.Σ. JA Greece, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Raycap, Μάρκος Βερέμης, Μέλος ΔΣ JA Greece, Εταίρος Big Pi Ventures, Συνιδρυτής Upstream, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Μαρία Γάτσου, Αν. Γραμματέας Δ.Σ. JA Greece, Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ, Ντέμυ Γκουντούφα, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξη, Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος, Head of CSR of Accenture Greece, Μαριάννα Πολιτοπούλου, Μέλος Δ.Σ. JA Greece, Σύμβουλος Διοίκησης, Ευάγγελος Μάξιμος Σκοπελίτης, Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος, Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. JA Greece, Vice President Promoset ΑΕ, Νίκος Χρηστάκης, Μέλος Δ.Σ. JA Greece, Managing Director HP Inc, Greece & Cyprus και Μιχάλης Χριστοδούλου, Μέλος Δ.Σ. JA Greece, COO Christodoulou Bros S.A – Vitom S.A.

Κατά τη διάρκεια του Τελικού πραγματοποιηθήκε Ομιλία με θέμα τη Δημιουργία αξίας & το Μέλλον της Επιχειρηματικότητας στην εποχή του AI από τον κ. Σπύρο Μαγιάτη, Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου του JA Greece, Co-founder & CTO Workable. Το συντονισμό έκανε η Κορίνα Μαλασίδη, απόφοιτη του JA Greece και εθελόντρια μέντορας του Company Junior.