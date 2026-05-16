Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του περιστατικού, ενώ καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων ενισχύουν το σενάριο της σκόπιμης επίθεσης εναντίον πεζών.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Μόντενα της Ιταλίας, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου φέρεται να έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς, τραυματίζοντας συνολικά επτά ανθρώπους, πριν βγει από το όχημα κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως Ελκούντι Σαλίμ, ιταλός πολίτης μαροκινής καταγωγής, φέρεται να στόχευσε πεζούς που κινούνταν στο πεζοδρόμιο, με την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου να σταματά τελικά πάνω σε βιτρίνα καταστήματος αυτοκινήτων.

Αμέσως μετά, πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Τότε εκείνος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε έναν άνδρα, προτού οι αστυνομικές δυνάμεις καταφέρουν να τον συλλάβουν.

