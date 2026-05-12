Συχνό φαινόμενο οι παράνομοι αγώνες με άλογα σε περιοχές της Ιταλίας.

Βίντεο που δείχνει παράνομη κούρσα με άλογα στη Σικελία, όπου οι θεατές πυροβολούσαν στον αέρα και κράδαιναν Καλάσνικοφ, προκάλεσε έρευνα της αστυνομίας.

Το βίντεο, που φέρεται να καταγράφηκε την περασμένη Παρασκευή, δείχνει άτομα να οδηγούν άμαξες με άλογα, με μεγάλη ταχύτητα, σε επαρχιακούς δρόμους της πόλης Παλαγκονία, κοντά στην Κατάνια. Τους ακολουθούν δεκάδες άτομα με μηχανάκια, που πυροβολούν στον αέρα. Το βίντεο ανάρτησε στα social media ο Ενρίκο Ρίτσι, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έπειτα από τις αναφορές για αγώνα με άλογα χωρίς άδεια, έγινε έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας δύο άνδρες, 40 και 45 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα. Επίσης, έγιναν εντατικές έρευνες σε στάβλους, συνοδεία κτηνιάτρων, προκειμένου να εντοπιστούν τα άλογα και να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Sicilia τα άλογα κατασχέθηκαν και έκλεισαν οι στάβλοι, ενώ αρκετά άτομα μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα για ανακρίσεις, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Οι παράνομοι αγώνες αλόγων παραμένουν διαδομένοι στη Σικελία, όπως και στην Καλαβρία και την Καμπανία. Παλιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι συχνά τέτοιοι αγώνες οργανώνονται από τη μαφία. Πρόκειται για αγώνες που αποφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα στοιχήματα μπορεί να ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, για έναν μόνο αγώνα.

Η ιταλική οργάνωση για την προστασία των ζώων, LAV, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή της πέρυσι πως οι παράνομοι αγώνες με άλογα, πέρα από το γεγονός ότι είναι πηγή παράνομου κέρδους που συνδέεται με τον τζόγο, αντιπροσωπεύουν μία από τις πιο έντονες επιδείξεις εγκληματικού κύρους και ελέγχου της μαφίας σε μια περιοχή.

«Επιτρέπουν σε εγκληματικές οργανώσεις να επιδεικνύουν την απόλυτη κυριαρχία τους στην περιοχή, καταλαμβάνοντας και μπλοκάροντας δημόσιους δρόμους, αναπτύσσοντας άνδρες και οχήματα. Τα άλογα υφίστανται μαστίγωμα, ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες και τους χορηγούνται απαγορευμένα φάρμακα», ανέφερε ακόμα η οργάνωση.

Πηγή: Guardian