Επίθεση Μπαρντελά σε Εμπαπέ, με καυστικό ποδοσφαιρικό σχόλιο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διστάζει να μιλήσει για πολιτικά ζητήματα, εκφράζοντας απόψεις για την ακροδεξιά που δεν αρέσουν διόλου στον Ζορντάν Μπαρντελά. Συνέντευξη που παραχώρησε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσε αφορμή για νέο καυστικό σχόλιο του ηγέτη του Εθνικού Συναγερμού.

Στις εκλογές του 2024, μετά την επικράτηση της ακροδεξιάς στον πρώτο γύρο, ο Εμπαπέ ήταν ανάμεσα στους Γάλλους διεθνείς ποδοσφαιριστές που προειδοποίησαν για τους κινδύνους, καλώντας τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα μας να πέσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων». Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Vanity Fair, ρωτήθηκε για εκείνη την παρέμβασή του και απάντησε μεταξύ άλλων πως πάνω από όλα είναι πολίτης και ξέρει ποιες θα είναι οι συνέπειες αν «τέτοιοι άνθρωποι» πάρουν τον έλεγχο.

«Ήταν κάτι που μας σόκαρε», είπε αναφερόμενος στις εκλογές του 2024. «Είμαστε πολίτες και δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε και να πούμε πως όλα θα πάνε καλά και να πάμε να παίξουμε. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την άποψη ότι ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να το βουλώνει και να παίζει», συνέχισε.

Τότε, ο Μπαρντελά είχε σχολιάσει μεταξύ άλλων ότι δεν μπορούν εκατομμυριούχοι, που ταξιδεύουν με ιδιωτικά τζετ, να κάνουν μάθημα σε ανθρώπους που πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα. «Μπορείς να είσαι διεθνής αστέρας, αλλά πάνω από όλα είσαι πολίτης. Δεν είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο και από όσα συμβαίνουν στη χώρα μας», τόνισε ο Εμπαπέ στο Vanity Fair.

«Μερικές φορές ο κόσμος πιστεύει πως επειδή έχεις χρήματα και είσαι διάσημος, δεν σε επηρεάζει ένα τέτοιο πρόβλημα. Αλλά με επηρεάζει, επειδή ξέρω τι σημαίνει και τι συνέπειες μπορεί να έχει για τη χώρα μου αν τέτοιοι άνθρωποι πάρουν τον έλεγχο. Είμαστε πολίτες, έχουμε το δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας, όπως οποιοσδήποτε άλλος», υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DYPOQThKRJN/?hl=en}

Η επίθεση Μπαρντελά στον Εμπαπέ

Τα λεγόμενα του Κιλιάν Εμπαπέ ενόχλησαν τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος επιτέθηκε στον ποδοσφαιριστή κάνοντας αθλητικό και όχι πολιτικό σχόλιο.

«Κι εγώ ξέρω τι συμβαίνει όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ φεύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν: η ομάδα κερδίζει το Champions League (και ίσως σύντομα για δεύτερη φορά)», έγραψε στα social media ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού.

{https://x.com/J_Bardella/status/2054233854798409950}

Ο Εμπαπέ αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάιο του 2024 και ένα μήνα αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτησή του. Η Παρί κατέκτησε το Champions League πέρυσι, για πρώτη φορά, ενώ παίζει και στον φετινό τελικό, κόντρα στην Άρσεναλ, στη Βουδαπέστη (30/5).