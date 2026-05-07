Καζάνι που βράζει φαίνεται να είναι η υπομονή των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε το πρόσφατο ταξίδι του Κιλιάν Εμπαπέ με την Έστερ Εσπόζιτο στην Ιταλία, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση της «Βασίλισσας» με την Εσπανιόλ την περασμένη Κυριακή (03/05).

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία έντονη δυσαρέσκεια των φιλάθλων προς το πρόσωπο του Γάλλου σούπερ-σταρ, με αποκορύφωμα την διαδικτυακή ψηφοφορία «Mbappe Out». Η κίνηση αυτή ξεκίνησε από έναν φίλο της Ρεάλ, όμως βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 33 εκατομμύρια υπογραφές.

Μπορεί η μαζική συλλογή των υπογραφών να μην έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην παραμονή του Εμπαπέ στη Ρεάλ, ωστόσο κάνει έκδηλη την επιθυμία των φιλάθλων για την απομάκρυνσή του από τον σύλλογο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024 με μεγάλες προσδοκίες, κάτι που δεν έχει αποτυπωθεί στο γήπεδο όσον αφορά την κατάκτηση τίτλων. Η εξαγωνιστική του συμπεριφορά έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με την διαδικτυακή καμπάνια να γράφει χαρακτηριστικά: «Μαδριλένοι, κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεται αλλαγή, μην μένετε σιωπηλοί – υπογράψτε αυτή την αίτηση και στηρίξτε αυτό που θεωρείτε καλύτερο για το μέλλον του συλλόγου».