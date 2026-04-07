Στην κορυφή της Euroleague παραμένει ο Ολυμπιακός.

Συνεχίζει τις εκπληκτικές εμφανίσεις του ο Ολυμπιακός, καθώς έκαμψε εύκολα το εμπόδιο της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ με σκορ 102-88 για την 36η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά, χάρη στην ευστοχία των Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ. Η Ρεάλ αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα εντυπωσιακό σερί μείωσε τη διαφορά, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέκτησαν τον έλεγχο πριν το ημίχρονο (49-42).

Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στο +16, με αποτελεσματική άμυνα και υψηλά ποσοστά στην επίθεση. Στην τελευταία περίοδο «καθάρισαν» το παιχνίδι χωρίς να απειληθούν, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη και καλύπτοντας παράλληλα τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου.

{https://x.com/EuroLeague/status/2041608024867942773}

Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έκανε career high με 37 πόντους, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε άλλους 29. Σημαντική συμβολή είχε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ αγωνίστηκε επηρεασμένος από αδιαθεσία.

Από πλευράς Ρεάλ, ξεχώρισαν οι Φακούντο Καμπάσο, Τρέι Λάιλς και Έντι Ταβάρες, χωρίς όμως να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας τους, που υποχώρησε στο 22-14.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 24-12, αφήνοντας πίσω της τη Φενέρμπαχτσε (23-13), από την οποία υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία. Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή έδρα (15-3), στοιχείο που θεωρείται καθοριστικό ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στον επόμενο αγώνα στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με στόχο να «κλειδώσει» και μαθηματικά την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου.

{https://x.com/EuroLeague/status/2041611552277541148}