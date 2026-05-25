Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών

Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογράμμισε ο Δήμος Αθηναίων μέσα από ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα κατά τη 19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα συζητήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, μετά από σχετικό υπόμνημα κατοίκων της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανησυχίες για την κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων της ΔΕΗ στην περιοχή, την περαιτέρω εντατικοποίηση της δόμησης, καθώς και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και το περιβάλλον της γειτονιάς.

Δείτε ολόκληρο το ψήφισμα:

Ο Δήμος Αθηναίων συμμερίζεται τις ανησυχίες των κατοίκων για την εντατικοποίηση της δόμησης σε ένα μεγάλο ελεύθερο, δημόσιο χώρο (περίπου 20 στρεμμάτων), μιας πυκνοκατοικημένης γειτονιάς της Αθήνας και σε ένα κρίσιμο σημείο της πόλης, σημαντικό για την κλιματική ισορροπία του Λεκανοπεδίου, λόγω της συνέχειας με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Αναμένει από το Συμβούλιο της Επικρατείας να εξετάσει την υπόθεση ώστε να επιλύσει ζητήματα που τίθενται σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 1988 και του Σχεδίου Πόλεως, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1998, καθώς και την εφαρμογή της πρόσφατης νομολογίας για τα bonus του ΝΟΚ. Ο Δήμος Αθηναίων θα λάβει υπ’ όψιν την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας και θα αξιοποιήσει με εποικοδομητικό τρόπο τα επιχειρήματα και το σκεπτικό της απόφασης στην κατεύθυνση μεγαλύτερης προστασίας τέτοιων χώρων, ώστε αυτοί να μην οικοδομηθούν, αλλά να αποδοθούν σε κοινή χρήση ως χώροι πρασίνου.

Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών, παράλληλα με την τυχόν κάλυψη άλλων δημόσιων αναγκών.

Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων και γενικά του αστικού χώρου και να απαλλοτριωθεί από τον Δήμο Αθηναίων το οικόπεδο -απέναντι από το εργοτάξιο της ΔΕΗ- που ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος και να διαμορφωθεί ως ελεύθερος χώρος πρασίνου, καθώς ως τέτοιος είναι χαρακτηρισμένος.