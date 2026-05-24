Παρουσίαση του βιβλίου «Με λένε Άρια» στο Fan Ζone του Final Four της Euroleague στο Ζάππειο.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 10 το πρωί, στο Fan Zone του Final Four της Euroleague Athens 2026 στο Ζάππειο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου, «Με λένε Άρια».

Η κόρη του καταξιωμένου μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, μοιράστηκε με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, που βρέθηκαν εκεί, την προσωπική της ιστορία.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος δήλωσε: «Το βιβλίο της Άριας στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα δύναμης, αποδοχής και αισιοδοξίας για όλους μας. Μέσα από τη δική της ιστορία, μας υπενθυμίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι πολύ περισσότερα από μία διάγνωση και ότι κανένας δεν πρέπει να περιορίζεται από ταμπέλες και στερεότυπα. Η Άρια αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν όρια όταν υπάρχουν όνειρα, στήριξη και πίστη στον εαυτό μας. Θέλω να συγχαρώ θερμά την ίδια, αλλά και τους γονείς της, για τη σημαντική συμβολή τους στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό».

Η συγγραφέας του βιβλίου, Άρια Παπανικολάου, τόνισε: «Σήμερα είχα την χαρά να μιλήσω για το βιβλίο μου με τίτλο “Με λένε Άρια”, να περιγράψω τη διαδρομή μου, με τις δυσκολίες που αντιμετώπισα μετά τη διάγνωσή μου με αυτισμό. Και στη συνέχεια, πώς όλο αυτό, το γύρισα σε δύναμη για μένα και ελπίδα για πολλούς άλλους. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο της Αθήνας για την πρόσκληση να μοιραστώ την ιστορία μου».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid02cQV6qEv3EpWWBtxuS3QKWgfQEzCaQ78zdZnqnDDMaKbK2vonSTjb8MLHbkNFRhA5l}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο γνωστός μπασκετμπολίστας, Δημήτρης Παπανικολάου, συμπλήρωσε: «Κι εγώ με τη σειρά μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την ευκαιρία που είχαμε να μιλήσουμε εδώ στο Ζάππειο και στο Fan Zone της Euroleague, μέσα από το βιβλίο της κόρης μου Άριας για την αξία της αποδοχής, της κατανόησης και της συμπερίληψης των νευροδιαφορετικών ανθρώπων. Σήμερα οι παράλληλες δράσεις του Final Four, που κάνει o Δήμος Αθηναίων, δείχνουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει ένα σπουδαίο κοινωνικό όχημα προς αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά της, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Ελένη Μαντζαβίνου, αναφέρθηκε στη σταθερή δέσμευση της πόλης, για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, στην παρουσίαση του βιβλίου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η οικογένεια της Άριας, στην οποία ανήκει και ο γνωστός μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου, η Αθηνά Παπαφωτίου, πρέσβειρα του Παναθηναϊκού Α.Ο., καθώς και η Τζίνα Μπαξιβανάκη, Commercial & Marketing Director του Παναθηναϊκού Α.Ο. και του Παναθηναϊκού ΑμεΑ.

Άρια Παπανικολάου: Μία δυναμική φωνή ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό

Η Άρια Παπανικολάου, αποτελεί μια δυναμική φωνή ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Ως συγγραφέας, ηθοποιός με συμμετοχές σε διεθνείς παραγωγές, πρέσβειρα του οργανισμού «Together for Autism» και άτομο που βρίσκεται η ίδια στο φάσμα, αγωνίζεται ακούραστα για την ορατότητα και την κατανόηση της νευροδιαφορετικότητας.

Μέσα από το βιβλίο της, η Άρια Παπανικολάου επιβεβαιώνει τη δύναμη που κρύβει κάθε παιδί όταν ονειρεύεται χωρίς φραγμούς, όταν έχει πίστη στον εαυτό του και όταν διαχειρίζεται εμπόδια και φόβους με τη βοήθεια ενός υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Αναφέρεται στο προσωπικό της «ταξίδι», τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τους στόχους που εκπλήρωσε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η κοινωνία οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, έγινε δωρεάν διανομή αντιτύπων του βιβλίου στους παρευρισκόμενους.