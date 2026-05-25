Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε μερικές απ' τις πιο κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ανέφερε ο Νίκος Φαραντούρης.

Ο ρόλος του Νίκου Φαραντούρη ενισχύεται μετά την ένταξή του στους Ευρωσοσιαλιστές. Συγκεκριμένα ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει:

Τις κρίσιμες επιτροπές Προϋπολογισμού (ΒUDG), Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) και Περιβάλλοντος, Κλίματος & Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΝVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης με την ένταξή του στην ομάδα των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών (S&D).

Ταυτόχρονα, παραμένει μέλος της κρίσιμης αντιπροσωπείας ΕΕ - ΗΠΑ, ενώ αναλαμβάνει μέλος και τριών νέων αναβαθμισμένων αντιπροσωπειών: ΕΕ- Ηνωμένου Βασιλείου, ΕΕ-Ινδίας και ΕΕ - Ένωσης χωρών Νατιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Σε δηλώσεις του από το Στρασβούργο εξέφρασε ενθουσιασμό για τις νέες αρμοδιότητες:

«Πρώτη ολομέλεια στο Στρασβούργο με τη Μεγάλη ευρωομάδα των Ευρωσοσιαλιστών. Την ευρωομάδα που έχει συνδέσει τη δράση της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Φελίππε Γκονζάλες, τον Φρασουάν Μιτεράν. Την ευρωομάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης, της περιφερειακής ανάπτυξης, των Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Προγραμμάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ευρωομάδα που δίνει μάχη απέναντι στον φασισμό. Μαζί με τους άλλους τρεις αγαπημένους

μου συναδέλφους, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Σάκη Αρναούτογλου, τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε μια μεγάλη οικογένεια δράσης, ενθουσιασμού και εξωστρέφειας.

Έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε μερικές απ' τις πιο κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Προϋπολογισμού, Εξωτερικών Υποθέσεων, και Περιβάλλοντος, Κλίματος & Ασφάλειας Τροφίμων και των αντιπροσωπειών με ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδίας και τις χώρες τις Νατιοανατολικής Ασίας. Προχωράμε δυνατά».

{https://x.com/NFarantouris/status/2058823538786677011}