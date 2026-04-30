Την συστράτευση του ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ανεξάρτητος μέχρι σήμερα ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άφησε σαφείς αιχμές αλλά και ανοιχτά πολιτικά ενδεχόμενα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η πολιτική του στάση ενόψει των εξελίξεων, αλλά και τα σενάρια ένταξής του στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ρητά μια τέτοια κίνηση, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να παραμείνει εκτός κομματικών σχηματισμών επ’ αόριστον. «Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «ενώνω και εγώ τη φωνή μου […] με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υιοθετεί το σύνθημα περί «πολιτικής αλλαγής» που προβάλλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Φαραντούρης ήταν κατηγορηματικός: «Το υιοθετώ, ενώνω τη φωνή μου.

Χρειάζεται ο τόπος πολιτική αλλαγή, δεν είναι μόνο σύνθημα, είναι ανάγκη». Όπως υπογράμμισε, η συγκυρία απαιτεί συσπείρωση γύρω από έναν ισχυρό και οργανωμένο πόλο, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Σε πιο εκτενή αποτίμηση, ο ευρωβουλευτής περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως «τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο» που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αναφέρθηκε σε οργανωτικά και πολιτικά χαρακτηριστικά – πρόγραμμα, στελεχιακό δυναμικό, περιφερειακή δομή και στρατηγικό στόχο – τα οποία, όπως είπε, συγκεντρώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, έκανε λόγο για μια ήδη διαμορφωμένη προεκλογική ατμόσφαιρα, σημειώνοντας ότι «όλα μυρίζουν ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο», σε ένα περιβάλλον που χαρακτήρισε «ζοφερό», με αναφορές σε υποκλοπές και θεσμικές προκλήσεις.

Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά του σχέδια, ο κ. Φαραντούρης ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. «Δεν σκοπεύω να συμμετάσχω […] διότι είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω», δήλωσε, επιμένοντας ότι η παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποδειχθεί ουσιαστική.

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη πολιτικής συστράτευσης γύρω από έναν αξιόπιστο πόλο εξουσίας. «Θεωρώ πολιτική αναγκαιότητα τη συσπείρωση […] γύρω από έναν σοβαρό και στιβαρό πόλο που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή», σημείωσε, για να προσθέσει πως το ΠΑΣΟΚ «έχει τα εχέγγυα […] και κυρίως έχει κατατεθειμένες θέσεις με τις οποίες εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμπορευθώ».

Η τοποθέτηση του ευρωβουλευτή αφήνει, έτσι, ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο όπου, όπως ο ίδιος περιγράφει, οι πολιτικές διεργασίες επιταχύνονται και το εκλογικό σκηνικό φαίνεται να διαμορφώνεται δυναμικά.