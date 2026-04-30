Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος 59χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό μιας 23χρονης στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση άσκησε σε βάρος του δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα, και διέταξε τη σύλληψή του. Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται από τις Αρχές και παραμένει μέχρι στιγμής άφαντος.

Το περιστατικό ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρεται, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε επίθεση ενώ προσπαθούσε να παρκάρει το όχημά της στην οδό Αριστοξένου. Τότε, οδηγός διερχόμενης μοτοσικλέτας φέρεται να αντέδρασε έντονα, εκνευρισμένος από την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.

Στη συνέχεια, ο άνδρας κατέβηκε από το δίκυκλο και επιτέθηκε στη 23χρονη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και σπρώχνοντάς την με δύναμη στο έδαφος. Αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε, εισερχόμενος σε κοντινή πολυκατοικία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα έξω σφυρού. Το περιστατικό καταγγέλθηκε επισήμως στις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.