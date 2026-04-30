Τραπεζική αργία είναι η αυριανή Πρωτομαγιά συνεπώς, κλειστές θα είναι οι τράπεζες σε όλη τη χώρα.

Όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει επιβεβαιώσει πως η 1η Μαΐου αποτελεί τραπεζική αργία. Τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να εκτελούνται κανονικά, αλλά τις συναλλαγές στα γκισέ να αναστέλλονται.

Πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι

Για το καθεστώς αμοιβών των εργαζομένων που θα απασχοληθούν ή θα παραμείνουν σε καθεστώς αργίας, ισχύουν τα εξής:

Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την 1η Μαΐου θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.