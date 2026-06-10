Η άδεια Τύπου 1 αφορά τη διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος και καλύπτει παιχνίδια προκαθορισμένου στοιχηματισμού, όπως το αθλητικό στοίχημα και άλλες μορφές στοιχηματισμού σε συγκεκριμένα γεγονότα ή αποτελέσματα.

Αίτηση για την απόκτηση αδειών διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος και online καζίνο στην ελληνική αγορά έχει καταθέσει η Bally’s Intralot, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Euro2day και επιβεβαιώνονται από την πλευρά της εταιρείας. Η κίνηση αφορά και τους δύο τύπους αδειών που προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, σηματοδοτώντας την πρόθεση του ομίλου να ενισχύσει την παρουσία του στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των online τυχερών παιχνιδιών.

Η άδεια Τύπου 1 αφορά τη διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος και καλύπτει παιχνίδια προκαθορισμένου στοιχηματισμού, όπως το αθλητικό στοίχημα και άλλες μορφές στοιχηματισμού σε συγκεκριμένα γεγονότα ή αποτελέσματα.Το τίμημα για την απόκτησή της ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, με διάρκεια ισχύος επτά ετών. Αντίστοιχα, η άδεια Τύπου 2 αφορά τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των online casino RNG, live casino, ρουλέτας, blackjack και πόκερ, με κόστος 2 εκατ. ευρώ και επίσης επταετή διάρκεια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη Bally’s Intralot. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο όμιλος κατέγραψε έσοδα 268,1 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 100,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 37,4%, ενώ επανέλαβε τον στόχο για προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 422 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην εξαγορά της Evoke μέσω δημόσιας πρότασης, σε μια συναλλαγή που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους online betting και gaming διεθνώς. Η εξαγορά θα υλοποιηθεί μέσω scheme of arrangement σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Γιβραλτάρ και τελεί υπό την έγκριση τόσο των μετόχων της Evoke όσο και των μετόχων της Bally’s Intralot, οι οποίοι θα κληθούν να εγκρίνουν την έκδοση νέων μετοχών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Με βάση τους όρους της πρότασης, οι μέτοχοι της Evoke θα λάβουν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot για κάθε μετοχή που κατέχουν. Με τιμή μετοχής 1,12 ευρώ, το αντάλλαγμα αποτιμάται σε περίπου 52 πένες ανά μετοχή της Evoke. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής καταβολής μετρητών ύψους 52 πενών ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό που μπορεί να διατεθεί μέσω αυτής της εναλλακτικής να μην υπερβαίνει τα 117,1 εκατ. λίρες.

Η συμφωνία συνδυάζει δύο συμπληρωματικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η Bally’s Intralot διαθέτει ισχυρή παρουσία στις λοταρίες, στα τεχνολογικά συστήματα και στις πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, ενώ η Evoke αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους online betting και gaming στην Ευρώπη, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τα εμπορικά σήματα William Hill, 888 και Mr Green.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα οικονομικά μεγέθη της Evoke για το 2025 ενισχύουν το επενδυτικό σκεπτικό της εξαγοράς. Ο βρετανικός όμιλος εμφάνισε έσοδα 1,78 δισ. λιρών και προσαρμοσμένα EBITDA 356,2 εκατ. λιρών, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, η χρηματιστηριακή του αποτίμηση παρέμενε χαμηλή, καθώς οι επενδυτές συνέχιζαν να προεξοφλούν τον υψηλό δανεισμό και τις επιπτώσεις από τις αυστηρότερες φορολογικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο καθαρός δανεισμός της Evoke ανέρχεται σε περίπου 1,86 δισ. λίρες, με τον δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται στις 5,2 φορές τα EBITDA. Παράλληλα, η διοίκηση έχει προειδοποιήσει ότι οι αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των τυχερών παιχνιδιών ενδέχεται να επιβαρύνουν τα ετήσια αποτελέσματα κατά 125 έως 135 εκατ. λίρες πριν από την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων.

Οι πιέσεις αυτές αποτυπώθηκαν ήδη στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, καθώς η εταιρεία προχώρησε σε απομειώσεις συνολικού ύψους 440 εκατ. λιρών, εκ των οποίων 270,8 εκατ. λίρες αφορούσαν τη δραστηριότητα online στοιχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και 169,5 εκατ. λίρες το δίκτυο λιανικής.

Με αποτίμηση 243,1 εκατ. λιρών και καθαρό δανεισμό περίπου 1,86 δισ. λιρών, η συνολική επιχειρηματική αξία της Evoke διαμορφώνεται κοντά στα 2,1 δισ. λίρες. Με βάση τα EBITDA του 2025, η συναλλαγή αποτιμάται σε περίπου 5,9 φορές τα λειτουργικά κέρδη, επίπεδο που αρκετοί αναλυτές θεωρούν ελκυστικό για έναν όμιλο με ισχυρά διεθνή brands και σημαντική θέση στην αγορά του online gaming.

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής λογικής πίσω από τη συμφωνία αποτελούν οι συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν από τη συνένωση των δύο ομίλων. Η διοίκηση έχει αναφερθεί σε σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω ενοποίησης τεχνολογικών πλατφορμών, υποδομών και εταιρικών λειτουργιών, ενώ εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για συνέργειες που θα μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 180 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση τα επόμενα χρόνια.

Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η Bally’s Intralot έχει εξασφαλίσει μεταβατική χρηματοδότηση έως 200 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Bank και τη Jefferies, ενώ παράλληλα έχει λάβει δεσμεύσεις για χρηματοδότηση υψηλής προτεραιότητας ύψους 157 εκατ. λιρών από θεσμικούς επενδυτές. Επιπλέον, έχει οργανωθεί χρηματοδότηση δεύτερης εξασφάλισης έως 889 εκατ. λιρών, με επικεφαλής τις TPG BD Finance, Oaktree Capital Management και OHA (UK), με στόχο την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Evoke.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Bally’s Intralot δεν θα παράσχει εταιρικές εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση δεύτερης εξασφάλισης, περιορίζοντας την άμεση έκθεσή της στο υφιστάμενο χρέος της Evoke. Οι σχετικές δεσμεύσεις περιορίζονται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποπληρωμής και στη χρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με τις συνέργειες της συναλλαγής.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται είτε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 είτε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων. Εφόσον ολοκληρωθεί, η Bally’s Intralot θα αποκτήσει έναν όμιλο με έσοδα σχεδόν 1,8 δισ. λιρών και EBITDA άνω των 350 εκατ. λιρών, δημιουργώντας έναν νέο διεθνή παίκτη με ισχυρή παρουσία τόσο στις λοταρίες όσο και στο online betting και gaming, ενώ η αίτηση για τις άδειες στην Ελλάδα αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ενίσχυση της στρατηγικής της στον ψηφιακό κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.