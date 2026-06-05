Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bally’s Intralot και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους της προτεινόμενης εξαγοράς.

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε σήμερα την επίτευξη συμφωνίας με την evoke plc για την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της βρετανικής εταιρείας, σε μια συναλλαγή που αποτιμά την evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Αγγλίας και αναμένεται να δημιουργήσει έναν ισχυρό διεθνή όμιλο στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, του στοιχηματισμού και της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Bally’s Intralot και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους της προτεινόμενης εξαγοράς, υπογράφοντας παράλληλα σχετική συμφωνία συνεργασίας με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026. Η evoke είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Γιβραλτάρ και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η συναλλαγή προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Γιβραλτάρ. Παράλληλα, η Bally’s Intralot διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εξαγοράς μέσω δημόσιας προσφοράς προς τους μετόχους της evoke, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συνεργασίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από μια σειρά εγκρίσεων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των μετόχων της evoke για τη συμφωνία διακανονισμού, καθώς και της έγκρισης των μετόχων της Bally’s Intralot για την έκδοση νέων μετοχών που θα διατεθούν στους μετόχους της βρετανικής εταιρείας στο πλαίσιο της εξαγοράς.

Βάσει των όρων που ανακοινώθηκαν, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot για κάθε μετοχή που κατέχουν. Οι νέες μετοχές θα εκδοθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens. Με βάση τιμή μετοχής της Bally’s Intralot στα 1,12 ευρώ, η προσφορά αντιστοιχεί σε αξία περίπου 0,52 λιρών ανά μετοχή της evoke.

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Παράλληλα, δίνεται στους μετόχους της evoke η δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την καταβολή μετρητών αντί νέων μετοχών. Συγκεκριμένα, μπορούν να λάβουν 0,52 λίρες ανά μετοχή σε μετρητά για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών τους. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσω της εναλλακτικής πρότασης μετρητών δεν θα υπερβεί τα 117,1 εκατ. λίρες. Οι μετοχές που θα αποκτηθούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας θα μεταβιβαστούν στην Bally’s Intralot Jersey Securities Limited, θυγατρική που ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο.

Για τη χρηματοδότηση του μετρητού σκέλους της συναλλαγής, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μεταβατική χρηματοδότηση έως 200 εκατ. ευρώ από την Deutsche Bank Aktiengesellschaft και τη Jefferies Finance LLC. Παράλληλα, έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις χρηματοδότησης δεύτερης εξασφάλισης (second lien) διάρκειας πέντε ετών, ύψους έως και του ισοδύναμου των 889 εκατ. λιρών σε ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή οργανώνεται από επενδυτικά σχήματα υπό την ηγεσία των TPG BD Finance, Oaktree Capital Management και OHA (UK) LLP και προορίζεται κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της evoke που λήγει το 2028.

Η Bally’s Intralot διευκρίνισε ότι δεν θα παράσχει πρόσθετες εγγυήσεις ή εμπράγματες εξασφαλίσεις για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, πέραν συγκεκριμένων δεσμεύσεων που αφορούν την υποχρεωτική αποπληρωμή ποσού ισοδύναμου με 200 εκατ. λίρες έως το τέλος του 2027, καθώς και την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την επίτευξη συνεργειών έως 50 εκατ. λιρών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της συναλλαγής αποτελεί και το γεγονός ότι η evoke έχει ήδη εξασφαλίσει προληπτικές συναινέσεις από τους κατόχους όλων των σειρών των εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής προτεραιότητας που λήγουν το 2030 και το 2031, καθώς και από τους πιστωτές της ανακυκλούμενης γραμμής χρηματοδότησής της. Η τελευταία προβλέπεται μάλιστα να αυξηθεί στα 220 εκατ. λίρες, υπό τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

Επιπλέον, η Bally’s Intralot γνωστοποίησε ότι έχει εξασφαλίσει πρόσθετες δεσμεύσεις χρηματοδότησης ύψους 157 εκατ. λιρών από θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας περαιτέρω το χρηματοδοτικό πλαίσιο της εξαγοράς και περιορίζοντας τους κινδύνους εκτέλεσης της συμφωνίας.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η συναλλαγή θα δημιουργήσει σημαντικές στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του νέου σχήματος σε αγορές τυχερών παιχνιδιών, διαδικτυακού στοιχηματισμού και τεχνολογικών λύσεων για τον κλάδο. Παράλληλα, η συμφωνία αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και να ενισχύσει τη θέση του σε βασικές αγορές διεθνώς.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται χρονικά είτε στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 είτε στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή εξακολουθεί να τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης συγκεκριμένων όρων, εγκρίσεων και ρυθμιστικών διαδικασιών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή ακόμη και την τελική υλοποίησή της.

Ο Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bally’s Intralot δήλωσε: «Σήμερα ξεκινά ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την εταιρεία μας με την υποβολή μιας δεσμευτικής προσφοράς για την εξαγορά της evoke για τη δημιουργία ενός πολύ ισχυρού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει τη νέα δυναμική που έχει αποκτήσει η εταιρεία μας δικαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει το επενδυτικό κοινό».