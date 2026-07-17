Οι στιγμές με τον γιο της στα σοκάκια του νησιού.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος περνάει το καλοκαίρι της στην Πάρο.

Στο νησί υποδέχεται τον ένα φίλο μετά τον άλλο και δε χορταίνει ξέγνοιαστες στιγμές πλάι στη θάλασσα. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν στο τιμόνι του «Happy Day», η παρουσιάστρια του Alpha απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης!

Ανάμεσα στις βόλτες στα γραφικά σοκάκια της Νάουσας, τα οικογενειακά γεύματα και τις βουτιές η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε τις νέες φωτογραφίες, ενώ σε μία από αυτές είδαμε και τον γιο της.

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