Έπεσε η αυλαία για την 13η σεζόν του «Happy Day». Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έπαιξε ρακέτες, ευχαρίστησε το κοινό και χόρεψε με τον Δήμο Βερύκιο.

Με συγκίνηση και πολλά χαμόγελα έριξε αυλαία για φέτος το «Happy Day» του Alpha με κεντρική παρουσιάστρια την Σταματίνα Τσιμτισλή.

Οι συντελεστές της εκπομπής συναντήθηκαν στο πλατό σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, για να γράψουν το φινάλε της φετινής σεζόν, με έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα καλοκαιρινό τρόπο.

Τόσο η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όσο και οι συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες, μίλησαν με τρυφερά λόγια για τη συνεργασία τους, ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές γα τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Παράλληλα, έπαιξαν ρακέτες χόρεψαν και γέλασαν αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους λόγω της πολύχρονης συνεργασίας τους.

Το «Happy Day» ολοκλήρωσε την δωδέκατη σεζόν του και η παρουσιάστρια έσπευσε να ευχαριστήσει την ομάδα της, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται να αποχωριστεί δύο από τους συνεργάτες της με τη νέα χρονιά.

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«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για εμάς αυτή η μέρα έχει γλυκόπικρα συναισθήματα, από τη μια λέμε τέλος το ξυπνητήρι και από την άλλη θα χάσουμε αυτό το ωραίο καθημερινό ραντεβού, που πιστέψτε με απολαμβάνουμε κάθε φορά και το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Προσπαθώ μετά από 12 χρόνια μην επαναλαμβάνομαι, αλλά είναι λόγια καρδιάς… Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους…», τόνισε στο κλείσιμο της εκπομπής η παρουσιάστρια.

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Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο με την οποία έχει έρθει αντιμέτωπη η τηλεόραση: «Η τηλεόραση είναι ομαδική δουλειά και περνάει δύσκολα, το βιώνουμε όλοι με δυσκολίες είτε εντός σταθμού, είτε εκτός με τους συναδέλφους που μένουν χωρίς δουλειά, θέλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας, ώστε του χρόνου να γυρίσουμε πιο συνειδητοποιημένοι, ώστε αυτή τη θέση που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια να την κρατήσουμε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο… Θα γυρίσουμε πιο εμπνευσμένοι για μία καινούργια χρονιά».

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Οι απουσίες της νέας τηλεοπτικής σεζόν του «Happy Day».

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που δεν θα βρίσκονται του χρόνου στην εκπομπή, αφορά συνεργάτες που βρέθηκαν πίσω απο τις κάμερες και η παρουσιάστρια θέλησε να τους ευχαριστήσει ξεχωριστά.

Ο Μάνος Δημητροκάλης, είναι ένα από τα πρόσωπα που η Τσιμτσιλή συνεργάζεται επί σειρά ετών, από την εποχή του ALTER, και τα τελευταία έξι χρόνια έδινε το παρόν στο «Happy Day»:

«Δεν θα είμαστε του χρόνου μαζί, αλλά δεν θα σταματήσουμε να είμαστε φίλοι, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτή η δουλειά κάνει κύκλους», τόνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίνοντας το λόγο στον συνεργάτη της.

Σε δεύτερο χρόνο, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τον Μιχάλη, με τον οποίο συνεργάζεται στην εκπομπή επί έντεκα χρόνια, ωστόσο δεν θα επιστρέψει με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς θα συμμετάσχει στα πλαίσια μίας άλλης εκπομπής του σταθμού: «Σ’ αγαπώ, σε εκτιμώ. Στεναχωρήθηκα που φεύγεις, αλλά ξέρω ότι το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου… Θα είναι εδώ, αλλά σε αναβαθμισμένη θέση».

Κλείνοντας, κάθε ένας από τους συντελεστές της εκπομπής μίλησε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τη φετινή σεζόν, ευχόμενοι «καλό καλοκαίρι» στους τηλεθεατές.