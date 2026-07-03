Ο παρουσιαστής συγκινημένος αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του που φεύγουν οριστικά από την εκπομπή.

Αυλαία έριξε σήμερα το «Πρωινό» του Ant1, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται τόσο στο τηλεοπτικό του μέλλον, όσο και στον κόσμο της τηλεόρασης και το πώς αυτός αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια.

«Ήταν μία ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση, θα το ζήσουμε όλοι είτε ως θεατές είτε ως συμμετέχοντες. Θα το δείτε, στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει πολύ η ελληνική τηλεόραση, κάποιοι μπορεί να μην είναι στη θέση που τους είχατε συνηθίσει, μπορεί να έρθουν καινούργιοι. Για εμάς ήταν μία χρονιά με θετικό πρόσιμο», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Η αναφορά στους συνεργάτες που αποχωρούν οριστικά

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες του, που αποχωρούν από «Το Πρωινό», τον Πάνο Κατσαρίδη, τη Γιώτα Κηπουρού και τη Δέσποινα Καμπούρη.

Αρχικά, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 δήλωσε: «Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να σας πω εάν θα είμαστε μαζί του χρόνου, για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Τοο μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν οι δρόμοι μας. Ειδική μνεία στους ανθρώπους αυτούς. Πρώτα, μη συγκινηθώ, στον Πάνο Κατσαρίδη, δώστε ένα χειροκρότημα παρακαλώ πάρα πολύ! Είναι φίλος μου και ο αποχαιρετισμός με έναν φίλο είναι πολύ πιο δύσκολος».

Ο Πάνος Κατσαρίδης απάντησε από τη μεριά του: «Ευχαριστώ Γιώργο για την τιμή που μου έκανες. Δεν τελειώνει τίποτα. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά, πραγματικά ήμασταν μία οικογένεια, ένα καταπληκτικό κλίμα. Περάσαμε υπέροχα νομίζω».

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Ο Γιώργος αποχαιρέτησε και ακόμη μία συνεργάτιδα, τη Γιώτα Κηπουρού λέγοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τη Γιώτα Κηπουρού, που ήρθε εδώ και παντρεύτηκε! Ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί σου. Είσαι από τους πιο καθαρούς ανθρώπους σε αυτόν τον χώρο, μην αλλάξεις ποτέ, είσαι εκπληκτικός άνθρωπος».

«Εγώ κρατώ την ειλικρίνειά σου και την αυθεντικότητά σου», του απάντησε η Γιώτα Κηπουρού.

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στη Δέσποινα Καμπούρη που επίσης αποχωρεί από την εκπομπή. «Σε ευχαριστώ για όλα, με τίμησες με τη συνεργασία».

«Ήταν μία υπέροχη συνεργασία. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη», τόνισε με τη σειρά της η Δέσποινα Καμπούρη.

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