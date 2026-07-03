Στο νοσοκομείο βρέθηκε την Πέμπτη η Κατερίνα Καινούργιου. Ο λόγος που απουσίαζε από την προτελευταία εκπομπή.

Απούσα ήταν η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουνίου από την εκπομπή «Super Κατερίνα», με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να κάθεται στη θέση της για να υποδεχθεί τους τηλεθεατές.

Σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, η παρουσιάστρια επέστρεψε στο πόστο της και στην τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν, αποκαλύπτοντας τον λόγο της χθεσινής της απουσίας.

Όπως εξήγησε αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω ιλίγγου, όπου οι γιατροί της έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις και ασκήσεις, προκειμένου να επανέλθει άμεσα.

Η ίδια, μέσα από το φακό της εκπομπής, μοιράστηκε την εμπειρία της και την περιπέτειά της με τους τηλεθεατές της: «Καλημέρα αγαπημένη μου τηλεθεατές. Παρασκευή 3 Ιουλίου, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή. Τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Με συγχωρείτε, δεν ήμουν εχθές, θα σας πω τι έπαθα. Έπαθα ίλιγγο θέσεως είναι ότι χειρότερο μου έχει συμβεί, ό,τι πιο τρομακτικό. Είναι αυτό που σε πιάνει ένας απίστευτος ίλιγγος και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι. Καλό είναι να πας στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν ειδικές ασκήσεις, μου έδωσαν αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αφτιά ή την υπόφυση. Είναι κάτι σύνηθες, πολλοί το παθαίνουν. Θέλει ψυχραιμία και όλα καλά. Ήταν αρκετά σοβαρό, σήμερα είμαι κοντά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω έντονες κινήσεις», τόνισε η παρουσιάστρια και πέρασε στην κανονική ροή της τελευταίας εκπομπής.

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