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Δάγκωσε και τον σκύλο του 66χρονου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Άγρια επίθεση από σκύλο δέχθηκε έναν 66χρονος το πρωί της Παρασκευής στα Βριλήσσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 7:30 το πρωί μια 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από ένα φούρνο, που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα.

Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ο 66χρονος με τον δικό του σκύλο, ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε. Συγκεκριμένα τραυμάτισε τον 66χρονο σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο, ενώ δάγκωσε τον άλλο σκύλο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ