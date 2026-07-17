Η Θεώνη Κουφονικολάκου περιέγραψε το φαινόμενο του αδωνισμού, το οποίο, όπως είπε «δεν αφορά μόνο τον κ. Γεωργιάδη, αλλά συνολικά την κυβέρνηση».

Στις πρόσφατες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις διώξεις των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ αναφέρθηκε η Θεώνη Κουφονικολάκου στο κανάλι της Ναυτεμπορίκης. Το ενδιαφέρον σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Συμπαράταξης δεν είναι τόσο το ζήτημα της εμπλοκής συγκεκριμένων προσώπων, αλλά το μοτίβο της διαφθοράς, όπως περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Η διαφθορά στοιχίζει όχι μόνο ηθικά αλλά πρακτικά στους Έλληνες πολίτες, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και επεσήμανε ότι με βάση τον ΟΟΣΑ με τη διαφθορά χάνεται μέχρι και το 25% της κάθε χρηματοδότησης, αλλά υπονομεύεται και η αξιοπιστία της χώρας. Συμπλήρωσε, στη συνέχεια, πως υπάρχει ορατός κίνδυνος συρρίκνωσης των χρηματοδοτικών πόρων που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω και των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται κάθε φορά εξαιτίας της διαφθοράς της ΝΔ.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ συνέχισε δίνοντας τη μεγάλη εικόνα και προσέθεσε στη μακρά λίστα των σκανδάλων τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τις διαδοχικές παραιτήσεις πολιτικών προσώπων της κυβέρνησης, της θέσπισης οιονεί ακαταδίωκτου για τραπεζικά στελέχη, καθώς και τα ζητήματα αστυνομικής αυθαιρεσίας με αποτέλεσμα τον πρόσφατο τραγικό θάνατο του 20χρονου στο Άργος.

Πλήρη απουσία κοινωνικής συνείδησης στη ΝΔ

Η Θ. Κουφονικολάκου συνέχισε λέγοντας «όταν η κομματική συνείδηση κυριαρχεί και υπονομεύει εν τέλει το δημόσιο συμφέρον, έχουμε τα φαινόμενα διαφθοράς, τα φαινόμενα διασπάθισης δημοσίου χρήματος, τα φαινόμενα εμπλοκής πολιτικών προσώπων με τη δικαιοσύνη, με αυτό το θλιβερό, με αυτό το ντροπιαστικό για τη χώρα τρόπο, όπως έχουμε εν προκειμένω».

Η κ. Κουφονικολάκου περιέγραψε το φαινόμενο του αδωνισμού, το οποίο, όπως είπε «δεν αφορά μόνο τον κ. Γεωργιάδη, αλλά συνολικά την κυβέρνηση». «Δηλαδή έχουμε συνεντεύξεις στις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζεται πάρα πολύ λαμπερός τη μία μέρα, όταν ανεβαίνει δημοσκοπικά, εμφανίζεται ο κ. Κυρανάκης και μας λέει ότι η ΕΛΑΣ δείχνει ανοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Κανένα ρόλο δεν παίζει που καταδικάζονται αυτές απερίφραστα αμέσως από το πρώτο λεπτό... Μετά, όταν γίνεται συνέντευξη τύπου και αποδομείται με τεκμηριωμένα στοιχεία, με συγκεκριμένα δεδομένα η αφήγηση, η τόσο ευάλωτη αφήγηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια, βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και θυμάται τις δηλώσεις Κοντονή από το 2021».

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Τρεις φορές εξετάστηκε η υπόθεση των Ποινικών Κωδίκων

Στο σημείο αυτό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ απάντησε στη “λάσπη” που εκτοξεύεται από την πλευρά της ΝΔ για τους Ποινικούς Κώδικες ότι κρίθηκε τρεις φορές η υπόθεση και αξιολογήθηκε ως ανυπόστατη.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Να ενημερώσω κ. Νικολακόπουλε, γιατί το έχετε πει, το έχετε ξαναπεί. Ο Αλέξης Τσίπρας απαξιοί να σας απαντήσει ότι πρώτον, το έργο των ποινικών κωδίκων είναι έργο Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με ανώτατους δικαστικούς και έγκριτους πανεπιστημιακούς που παρέδωσαν αυτούσια την πρότασή τους. Και να υπενθυμίσω ότι έχει διερευνηθεί όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές».

«Μία φορά την έβαλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στο αρχείο, δεύτερη φορά, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ξανάνοιξε και ξαναμπήκε στο αρχείο, τρίτη φορά και ενώ δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση κ. Νικολακόπουλε, ήρθε ο εισαγγελέας Εφετών και είπε: "Κάντε προκαταρκτική" στην οποία κλήθηκαν ο κ. Πρετεντέρης, ο οποίος είπε: "δεν ξέρω τίποτα εγώ, στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στηρίχτηκα". Κλήθηκε ο κ. Αργυρόπουλος, ο οποίος είπε: "καμία παρέμβαση δεν έγινε ποτέ στο έργο της Επιτροπής" και κλήθηκε και ο ίδιος ο κ. Κοντονής, ο οποίος αδύναμα, χωρίς να μπορεί να συνεισφέρει τίποτα ουσιαστικό σε ποινικό επίπεδο, μας είπε ότι ήθελε να διαφοροποιηθεί από τις τροποποιήσεις του ποινικού Κώδικα».

«Κρίθηκε μία; Κρίθηκε δύο; Κρίθηκε τρεις; Το λέει κάποιο από τα στελέχη σας αυτό, ή πετάτε απλά τη λάσπη στον ανεμιστήρα και ότι μείνει;» διερωτήθηκε η Θεώνη Κουφονικολάκου.