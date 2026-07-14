Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ θύμισε την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της ΑΟΖ της Κύπρου και την αναχαίτιση του «Barbaros» από τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς».

Νέες βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Θεώνη Κουφονικολάκου, υπενθυμίζοντας τι είχε κάνει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για τα εθνικά θέματα. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ θύμισε την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της ΑΟΖ της Κύπρου, την αναχαίτιση του «Barbaros» από τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», καθώς και το γεγονός ότι η εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F35 ξεκίνησε το 2017.

Μιλώντας στο OPEN, ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει παραχωρήσει άνευ όρων τη χρήση έξι στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, χωρίς να εξασφαλίσει ουσιαστικό όφελος για την Ελλάδα.

Επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συμμαχίες δεν φαίνεται να λειτουργούν για την κυβέρνηση καθώς «η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, λέει ότι συμπίπτει το ευρωπαϊκό συμφέρον με το συμφέρον της Τουρκίας, η τελωνειακή σύνδεση συζητείται, το ζήτημα του στρατιωτικού εξοπλισμού συζητείται... το casus belli δεν συζητείται.» Ανέφερε επίσης και την πολιτική της κυβέρνησης όταν το «Oruc Reis» βρέθηκε ανενόχλητο στα εθνικά χωρικά ύδατα».

Μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας

H Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε επίσης τους τέσσερις βασικούς προγραμματικούς πυλώνες που αντιστοιχούν στη μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας - λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη χώρα στον ΟΟΣΑ στη φορολογία των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά - τον παραγωγικό μετασχηματισμό μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, τα άμεσα μέτρα για την προστασία των πολιτών κατά της ακρίβειας και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους τομείς της υγείας και της παιδείας.

Το πλάνο αποπληρωμής των δανείων της ΝΔ

Τέλος η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ζήτησε από την κ. Σδούκου, η οποία επίσης βρισκόταν στο πάνελ, το πλάνο αποπληρωμής των δανείων, ύψους 530 εκατομμυρίων, της ΝΔ, σημειώνοντας ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δηλώσει ότι δεν θα αποπληρωθεί ποτέ.

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