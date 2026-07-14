Ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων», σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Τι ειπώθηκε στη «Συμμαχία των Προθύμων»

Περισσότερα αντιαεροπορικά μέσα, 16 γαλλικά μαχητικά Rafale και στρατιωτικές ασκήσεις «προσεχώς» της δύναμης που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία: οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθύμων, που συμμετείχαν σήμερα στη σύνοδο του Παρισιού, επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το Κίεβο «πιο γρήγορα και πιο ισχυρά» ώστε να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία και να την ωθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμη γρηγορότερα και ισχυρότερα» συνόψισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με το πέρας της συνόδου. «Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτήν την αχρείαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία», τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Η αξιοπιστία των δεσμεύσεών μας θα καταδειχθεί» στην παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου, της εθνικής γιορτής της Γαλλίας, την οποία θα ανοίξει ένα άγημα 500 στρατιωτών από χώρες της συμμαχίας, παρουσία πολλών ξένων ηγετών, πρόσθεσε ο Μακρόν.

Περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ήταν ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ, συγκεντρώθηκαν χθες στο Παρίσι, με φόντο το Μέγαρο των Απομάχων, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Συμμαχία των Προθύμων, μια πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας, που αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, δεσμεύτηκε να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, ακόμη και με την αποστολή στρατιωτών επί του εδάφους, μετά το τέλος του πολέμου, λειτουργώντας ως μέσο αποτροπής για ενδεχόμενη νέα επίθεση της Ρωσίας.

Συγκεκριμενοποιώντας τις δεσμεύσεις τους, εννέα ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν έναν «καθαρά αμυντικό» συνασπισμό με την Ουκρανία ώστε να αναπτύξουν «αντιβαλλιστικές δυνατότητες», τις οποίες χρειάζεται το Κίεβο για να αποκρούσει τις αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας.

«Ενώνοντας την αμυντική βιομηχανική βάση μας, την έρευνα και την επιχειρησιακή εμπειρία μας, ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα εναντίον των βαλλιστικών πυραύλων για την Ευρώπη (…) Η ενέργεια αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού αλλά γίνεται για τη δική μας άμυνα» αναφέρουν οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και της Βρετανίας στην κοινή ανακοίνωσή τους.

«Ιστορική ημέρα»

«Αυτό είναι το νόημα του Σχεδίου Φρέγια, το οποίο (...) θα επιτρέψει τη συγκέντρωση μιας κοινής προσφοράς και την επιτάχυνση της προστασίας της Ουκρανίας σε αυτόν τον τομέα», σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το Φρέγια είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας που αναπτύσσεται από την ουκρανική εταιρεία Fire Point και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση απέναντι στο αμερικανικό Patriot ή τους γαλλοϊταλικούς πυραύλους Aster.

«Είναι μια ιστορική ημέρα για όλους μας», χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος δεν σταματά να ζητά περισσότερα εναέρια μέσα απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους που πλήττουν καθημερινά τη χώρα του.

«Μαζί, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, μπορούμε να φτιάξουμε αυτόν τον αντιβαλλιστικό πύραυλο», διαβεβαίωσε ο ίδιος, υποσχόμενος μια «μαζική» και «φθηνή» παραγωγή. Τόνισε ωστόσο και πάλι ότι η Ουκρανία χρειάζεται «αμυντικά μέσα τώρα», εξηγώντας ότι κάθε μήνα απαιτούνται 100 πύραυλοι Patriot και τον χειμώνα ο αριθμός τους αυξάνεται στους 300

Η Γαλλία θα παραδώσει επίσης στην Ουκρανία 16 μαχητικά Rafale, τα πρώτα εκ των οποίων θα είναι έτοιμα το 2028-29.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα αποκτήσει ραντάρ και μια πρώτη συστοιχία αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/Τ νέας γενιάς, γαλλοϊταλικής κατασκευής. Θα δοθεί εξάλλου άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει βόμβες AASM και πυραύλους Aster 30 και Scalp.

Πριν από τη σύνοδο, με την ευκαιρία της τελευταίας ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις ως πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν τόνισε ότι «ο στόχος μας είναι η ειρήνη, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο» αλλά ταυτόχρονα «είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε όλα αυτά».

«Πρόκειται για έναν συνασπισμό αιθεροβαμόνων και φιλοπόλεμων (...) που τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη χώρα μας», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Μακρόν είπε ότι η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου θα κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές της χώρες τους επόμενους μήνες. Επίσης, θα ενταθεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών για να αντιμετωπίσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της.