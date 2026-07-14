Αν βρεις παλιούς κισσηρόλιθους και σκεφτείς να τους χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις υπερυψωμένα παρτέρια για λαχανικά, ξανασκέψου το!

Στον κόσμο των ανακαινίσεων και των κατασκευών, ελάχιστοι όροι ταυτίζονται τόσο συχνά όσο ο «τσιμεντόλιθος σκυροδέματος» (concrete block) και ο «κισσηρόλιθος» (cinder block).

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, ακόμη και έμπειροι ερασιτέχνες μάστορες, χρησιμοποιούν αυτές τις ονομασίες εναλλάξ για να περιγράψουν τα κλασικά γκρίζα δομικά στοιχεία που βλέπουμε στοιβαγμένα στις μάντρες οικοδομών.

Ωστόσο, το να τα αντιμετωπίζουμε ως πανομοιότυπα υλικά είναι ένα σοβαρό κατασκευαστικό σφάλμα, καθώς η θεμελιώδης διαφορά τους κρύβεται στη χημική τους σύσταση και στα αδρανή υλικά τους.

Τσιμεντόλιθοι Σκυροδέματος (CMU)

Αυτοί οι λίθοι αποτελούν τους πραγματικούς «εργάτες» της σύγχρονης δόμησης. Παράγονται από ένα συμπιεσμένο μείγμα τσιμέντου Portland, νερού, άμμου και σκληρών, βαριών αδρανών υλικών, όπως ο θρυμματισμένος ασβεστόλιθος ή ο γρανίτης.

Αυτή η σύνθεση δίνει στον τυπικό τσιμεντόλιθο ένα σημαντικό βάρος - από 13 έως 25 κιλά - το οποίο όμως μεταφράζεται σε κορυφαία ανθεκτικότητα. Έχουν εξαιρετικά υψηλή θλιπτική αντοχή (περίπου 2.500 PSI), γεγονός που τους καθιστά το βιομηχανικό πρότυπο για φέροντες τοίχους, θεμέλια και τοίχους αντιστήριξης που πρέπει να αντέξουν μεγάλες πιέσεις εδάφους.

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Κισσηρόλιθοι

Από την άλλη πλευρά, οι πραγματικοί κισσηρόλιθοι δεν είναι πλέον τόσο συνηθισμένοι. Είναι αισθητά πιο ελαφριοί (περίπου 9 έως 11 κιλά) και δομικά πολύ πιο αδύναμοι. Αυτό συμβαίνει επειδή το αδρανές υλικό τους αποτελείται από βιομηχανική τέφρα άνθρακα (στάχτη) και όχι από θρυμματισμένη πέτρα.

Λόγω της χαμηλής τους αντοχής, δεν συνιστώνται για φέροντες τοίχους. Η διάκριση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη όταν επιλέγετε υλικά για κατασκευές DIY, όπως υπερυψωμένα παρτέρια κήπου, όπου η δομική σταθερότητα και η ασφάλεια των υλικών έχουν πρωταρχικό ρόλο.

Η συμπεριφορά στην υγρασία

Μια άλλη κρίσιμη διαφορά αφορά την αντοχή τους στο νερό. Οι κισσηρόλιθοι είναι εξαιρετικά πορώδεις, πράγμα που σημαίνει ότι απορροφούν την υγρασία σαν σφουγγάρι. Όταν αυτό το παγιδευμένο νερό παγώνει και ξεπαγώνει κατά τους χειμερινούς μήνες, ο λίθος διαστέλλεται και ραγίζει, με αποτέλεσμα τη γρήγορη φθορά του.

Αντίθετα, οι σύγχρονοι τσιμεντόλιθοι είναι πολύ πιο πυκνοί και φυσικά ανθεκτικοί στην υγρασία, αν και οι τοίχοι υπογείων απαιτούν πάντα σωστή στεγανοποίηση για να αποφευχθούν οι ζημιές.

Πώς τους ξεχωρίζουμε σήμερα;

Αν επισκεφθείτε ένα σύγχρονο κατάστημα δομικών υλικών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρείτε αποκλειστικά τσιμεντόλιθους σκυροδέματος. Οι κισσηρόλιθοι καταργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μαζική παραγωγή μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της μείωσης της χρήσης άνθρακα στη βιομηχανία.

Ωστόσο, αν κάνετε εργασίες σε ένα παλιό σπίτι (χτισμένο πριν από το 1970), είναι απαραίτητο να γνωρίζετε πώς να τους αναγνωρίζετε από το μικρότερο βάρος τους, την πιο τραχιά υφή τους και το πιο σκούρο χρώμα τους, ώστε να αποφύγετε επικίνδυνα κατασκευαστικά λάθη.

Πηγή: housedigest.com