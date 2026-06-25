Η αύξηση είναι υψηλότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ο δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 3,1%

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Μάιο του 2026, καθώς ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η αύξηση είναι υψηλότερη από εκείνη που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ο δείκτης είχε ενισχυθεί κατά 3,1%. Σε μηνιαία βάση, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 παρουσίασε άνοδο 2,7%.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τιμών κατέγραψε το πετρέλαιο κίνησης (diesel) με 14,7%, ακολούθησαν οι αγωγοί χαλκοί με 10%, τα τούβλα με 9,8%, η ηλεκτρική ενέργεια με 5,8%, το έτοιμο σκυρόδεμα με 5,6% και τα κουφώματα αλουμινίου με 5%. Αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στα ενισχυτικά κονιαμάτων και σκυροδέματος, στα χρώματα, στο τσιμέντο, στους πλαστικούς σωλήνες και στον σίδηρο οπλισμού.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, οι σημαντικότερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα τούβλα (+2,7%), στο τσιμέντο (+0,9%), στα χρώματα (+0,9%), στον σίδηρο οπλισμού (+0,8%) και στο έτοιμο σκυρόδεμα (+0,5%), ενώ το πετρέλαιο κίνησης αποτέλεσε τη μοναδική βασική κατηγορία που παρουσίασε υποχώρηση, καταγράφοντας μείωση 10,7%.