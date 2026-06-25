Στην κτηνοτροφία, ο αριθμός των χοίρων αυξήθηκε κατά 5,3%, ενώ μειώθηκαν τα πρόβατα (-0,8%), οι αίγες (-6,4%), οι όρνιθες (-0,7%) και οι γαλοπούλες (-13,7%).

Μείωση κατά 1,3% κατέγραψε η συνολικά καλλιεργούμενη γεωργική γη στην Ελλάδα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις διαμορφώθηκαν σε 27,06 εκατ. στρέμματα, έναντι 27,43 εκατ. στρεμμάτων το 2023, ενώ οι αρδευόμενες εκτάσεις υποχώρησαν κατά 4,7%.

Οι αροτραίες καλλιέργειες εξακολουθούν να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης, με ποσοστό 58,7%, ακολουθούμενες από τις μόνιμες καλλιέργειες με 35,8%, τις κηπευτικές εκτάσεις με 1,6% και τις εκτάσεις σε αγρανάπαυση με 3,9%.

Στις βασικές καλλιέργειες, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον αραβόσιτο, του οποίου οι εκτάσεις περιορίστηκαν κατά 19,7%, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν επίσης στο βαμβάκι (-2,5%), στα αμπέλια (-4,0%), στις πορτοκαλιές (-0,7%) και στις ροδακινιές – νεκταρινιές (-2,4%). Αντίθετα, αυξήθηκαν οι εκτάσεις με σκληρό σιτάρι (+1,4%), μηδική (+3,0%) και ελαιώνες (+0,4%).

Σε επίπεδο παραγωγής, σημαντική άνοδο παρουσίασε ο ελαιόκαρπος (+21,7%) και το ελαιόλαδο (+10,9%), ενώ αυξήθηκαν επίσης η παραγωγή τομάτας (+10,2%), πορτοκαλιών (+0,8%), μήλων (+3,3%) και βαμβακιού (+1,8%). Αντίθετα, μειώθηκε η παραγωγή αραβόσιτου (-21,7%), σταφυλιών (-7,0%) και μούστου (-14,3%).

Κτηνοτροφία

Στην κτηνοτροφία, ο αριθμός των χοίρων αυξήθηκε κατά 5,3%, ενώ μειώθηκαν τα πρόβατα (-0,8%), οι αίγες (-6,4%), οι όρνιθες (-0,7%) και οι γαλοπούλες (-13,7%). Αύξηση 6,9% σημειώθηκε στις κυψέλες μελισσών.

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Η παραγωγή βόειου κρέατος αυξήθηκε κατά 7,4%, ενώ μειώθηκε η παραγωγή χοιρινού (-2,1%), πρόβειου (-5,5%) και αιγοπρόβειου κρέατος (-18,6%). Παράλληλα, η συνολική παραγωγή γάλακτος υποχώρησε κατά 4,3%, ενώ αυξήθηκαν οριακά η παραγωγή μαλακού τυριού (+0,9%), μελιού (+3,0%) και αυγών (+0,8%).

Στα γεωργικά μηχανήματα, οι γεωργικοί ελκυστήρες μειώθηκαν κατά 4,3% και τα ψεκαστικά μηχανήματα κατά 9,4%, ενώ αυξήθηκαν οι σπαρτικές μηχανές (+2,2%), οι αλωνιστικές (+8,3%), οι αντλίες άρδευσης (+0,6%) και τα αρδευτικά συγκροτήματα (+3,2%).