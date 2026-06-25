Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την ΑΑΔΕ ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα θεσμικής μεταρρύθμισης του ελληνικού Δημοσίου.

Το νέο μοντέλο φυσικής εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εγκαινιάστηκε στον Κεραμεικό με τη λειτουργία του myPoint, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του υφυπουργού Δημήτρη Μαρκόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημασία του μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία κάθε μεταρρύθμισης αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Η ΑΑΔΕ δείχνει σήμερα τον δρόμο για το πώς μπορεί να μοιάζει το κράτος του 21ου αιώνα. Να είναι ψηφιακό, αλλά κυρίως ευέλικτο, αποτελεσματικό και ανθρώπινο. Και αυτή η πρόοδος πρέπει να μετριέται στην πράξη, κάθε φορά που ένας πολίτης λέει: "Αυτή τη φορά, το κράτος λειτούργησε"», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την ΑΑΔΕ ως ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα θεσμικής μεταρρύθμισης του ελληνικού Δημοσίου, σημειώνοντας ότι η Αρχή έχει καταφέρει να αλλάξει τόσο τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης όσο και τις προσδοκίες των πολιτών απέναντι στο κράτος. Όπως ανέφερε, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, δεδομένων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει βελτιώσει ουσιαστικά τόσο την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα όσο και την εμπειρία εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καινοτομία δεν εξαντλείται στην τεχνολογία, αλλά αφορά τον συνολικό ανασχεδιασμό των υπηρεσιών με επίκεντρο τον άνθρωπο. «Το πραγματικά σύγχρονο κράτος δεν περιμένει τον πολίτη να φτάσει στο γκισέ για να λύσει το πρόβλημά του. Προσπαθεί να προβλέπει την ανάγκη και να δίνει λύση νωρίτερα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ενσωματώνει το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ.

1.500 πολίτες επισκέφθηκαν το νέο myPoint

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το νέο myPoint στον Κεραμεικό έχει ήδη καταγράψει σημαντική ανταπόκριση από το κοινό κατά τις πρώτες 15 ημέρες πιλοτικής λειτουργίας του. Συνολικά 1.500 πολίτες επισκέφθηκαν το σημείο, με μέσο όρο 100 επισκέψεις ημερησίως, ενώ το 87% των συναλλαγών αφορούσε την παραλαβή ΑΦΜ ή Κλειδαρίθμου, λόγω της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Παράλληλα, τρεις υπάλληλοι της υπηρεσίας διεκπεραίωσαν 981 αιτήματα.

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Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι το δίκτυο myPoint σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα ενιαίο πρότυπο φυσικής εξυπηρέτησης, με κοινή ταυτότητα και ενιαία πρότυπα λειτουργίας σε όλη τη χώρα. Το νέο μοντέλο βασίζεται σε τρεις ζώνες εξυπηρέτησης - Self-Service Point, Service Point και Back Office - με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής, την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών και τη δημιουργία μιας πιο φιλικής εμπειρίας για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε πλήρη διασύνδεση με τα myPoint λειτουργεί και το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521. Από τις 29 Ιουλίου 2025 έως τις 19 Ιουνίου 2026, το τηλεφωνικό κέντρο διαχειρίστηκε περισσότερες από 702.000 εισερχόμενες κλήσεις, απαντώντας επιτυχώς στις 639.669, με δείκτη εξυπηρέτησης 82%. Ο μέσος χρόνος αναμονής περιορίστηκε στα 21 δευτερόλεπτα, ενώ η μέση διάρκεια κάθε κλήσης διαμορφώθηκε στα 6 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους.