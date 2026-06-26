Oι ελεγκτές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου, στη δέσμευση της παράνομης ποσότητας καυσίμων και στην επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ύψους 8.855,76 ευρώ.

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων κατάφεραν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν και δέσμευσαν 12.280 λίτρα αδήλωτου ναυτιλιακού diesel σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν στο λιμάνι του Βόλου. Το πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, είχε δηλώσει ότι μετέφερε μεταλλικούς κυλίνδρους, ωστόσο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πλεονάζουσα ποσότητα καυσίμων που δεν καλυπτόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η πρακτική αυτή αποτελεί γνωστή μέθοδο δράσης κυκλωμάτων λαθρεμπορίας, καθώς οι ποσότητες εμφανίζονται ψευδώς ως καταναλωθείσες κατά τη διάρκεια των πλόων, δημιουργώντας αδήλωτα αποθέματα που μπορούν να διατεθούν παράνομα στην αγορά.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι ελεγκτές προχώρησαν στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου, στη δέσμευση της παράνομης ποσότητας καυσίμων και στην επιβολή των προβλεπόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, συνολικού ύψους 8.855,76 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.