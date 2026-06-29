Το ψηφιακό αποδεικτικό θα καλύπτει πληρωμές οφειλών μέσω τραπεζών, αποδοθέντα ποσά από παρακρατήσεις, ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και κεντρικούς συμψηφισμούς.

Σε λειτουργία τίθεται από την 1η Ιουλίου 2026 το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης της ΑΑΔΕ, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και λογιστών. Η νέα υπηρεσία προβλέπει την αυτόματη έκδοση και άμεση χορήγηση του αποδεικτικού μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χωρίς να απαιτείται υποβολή αιτήματος ή επίσκεψη σε υπηρεσία της Αρχής.

Το ψηφιακό αποδεικτικό θα καλύπτει πληρωμές οφειλών μέσω τραπεζών, αποδοθέντα ποσά από παρακρατήσεις, ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων και κεντρικούς συμψηφισμούς. Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή εξουσιοδοτημένο λογιστή.

Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία προστίθενται στη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου > Στοιχεία Πληρωμών» τρεις νέες επιλογές που αφορούν τον κεντρικό συμψηφισμό βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών, καθώς και την πίστωση γραμματίων συμψηφισμού. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τις οφειλές στις οποίες πιστώθηκε μια πληρωμή ή για ποσά που δημιούργησαν υπερείσπραξη.

Για λόγους ασφάλειας, το ψηφιακό αποδεικτικό θα φέρει κωδικό QR για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του και θα μπορεί να επαληθεύεται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών υπηρεσιών και της περαιτέρω διευκόλυνσης των συναλλαγών των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση.