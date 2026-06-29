Το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 25 Ιουνίου στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στο Γκντανσκ της Πολωνίας.

Με νέα στρατηγική συμφωνία στον τομέα της ενέργειας ενισχύει την παρουσία της στην Ουκρανία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς η θυγατρική της ΤΕΡΝΑ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της χώρας, Naftogaz, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου σε έργα φυσικού αερίου, αποθήκευσης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στις 25 Ιουνίου στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στο Γκντανσκ της Πολωνίας. Παράλληλα, υπεγράφη δεύτερο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της DP Pumps Group και της Naftogaz, το οποίο αφορά έργα υποδομών ύδατος και συστήματα άντλησης για σταθμούς παραγωγής ενέργειας και λοιπές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη Naftogaz προβλέπει τη συνεργασία για την υλοποίηση έργων φυσικού αερίου, αποθήκευσης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Οδησσού, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της Ουκρανίας. Η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της χώρας, αλλά και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας σε μια περίοδο κατά την οποία οι υποδομές εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τον πόλεμο.

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί την κατάληξη μιας διαδικασίας που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, όταν πραγματοποιήθηκαν επαφές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και της ουκρανικής πλευράς με αντικείμενο τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργεί το πρόγραμμα ανοικοδόμησης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό είχαν προηγηθεί συμφωνίες εμπιστευτικότητας μεταξύ της Naftogaz και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων συνεργασίας.