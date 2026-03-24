Σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε από τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα X-ray στην Ελλάδα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον ψηφιακό έλεγχο και την καταγραφή του περιεχομένου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τις χερσαίες και λιμενικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Το σύστημα αποτελεί μέρος ενός από τα σημαντικότερα ψηφιακά έργα που υλοποιούνται στη χώρα και εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής επιτήρησης φορτηγών, κοντέινερ και οχημάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ταχύτατων και αξιόπιστων ελέγχων.

Ο πρωτοποριακός εξοπλισμός, που θα αξιοποιείται από την Τελωνειακή Αρχή της ΑΑΔΕ, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά, παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle, του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρου Ασθενίδη και του Γενικού Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Εμμανουήλ Μουστάκα.

Ο κ. Μουστάκας ανέφερε ότι το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα X-ray πρόκειται άμεσα να ενταχθεί στο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου και του διασυνοριακού εγκλήματος, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του ευρύτερου έργου που υλοποιεί για την Τελωνειακή Υπηρεσία, συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιμανιών της χώρας.

Από την πλευρά της, η κυρία Guilfoyle τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα και απαιτεί αξιόπιστο εξοπλισμό, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα αμερικανικής τεχνολογίας ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια των συνόρων και αποτελεί μέρος της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες, όπως οι κινητές μονάδες σάρωσης, ενισχύεται η αντιμετώπιση κρίσιμων απειλών, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο, θωρακίζοντας τις πύλες εισόδου της Ελλάδας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε τη σημασία της θωράκισης των συνόρων και των λιμανιών με σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, ενώ ο Σταύρος Ασθενίδης χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα της ελληνικής κυβέρνησης που απαντά σε κρίσιμες προκλήσεις όπως το λαθρεμπόριο, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε και ο τρόπος λειτουργίας του οχήματος, μέσω του οποίου οι χειριστές έχουν τη δυνατότητα, με χρήση τεχνολογίας ακτινοσκόπησης, να πραγματοποιούν τρισδιάστατη απεικόνιση του περιεχομένου φορτηγών και κοντέινερ που διέρχονται από χερσαία σύνορα, λιμάνια και κεντρικούς συγκοινωνιακούς κόμβους. Το κινητό μηχάνημα X-ray επιτρέπει τον πλήρη και αξιόπιστο έλεγχο των φορτίων χωρίς να απαιτείται αποσφράγιση ή εκφόρτωση, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ροή των εμπορευμάτων.

Το σύστημα εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, το οποίο υλοποιεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως μπάρες διέλευσης και κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης της κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου σε τομείς όπως τα πετρελαιοειδή, τα καπνικά προϊόντα, ο καφές και τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και στην αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.