Αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου θα ισχύσει τελικά η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αύξησης του κόστους παραγωγής.

Χθες ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση στήριξη του πρωτογενούς τοµέα, µε επιχορήγηση 15% επί της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασµάτων για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Στόχος είναι να περιοριστεί η αύξηση του κόστους παραγωγής στη γεωργία και να αποτραπεί η µετακύλιση των αυξήσεων στις τιµές των τροφίµων. Το κόστος του µέτρου ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε ότι η επιδότηση είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου, ωστόσο αποφασίστηκε να έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου, προκειμένου να ενισχυθούν περισσότερο οι αγρότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι τα μέτρα δεν διαμορφώθηκαν πρόχειρα και ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί, επισημαίνοντας ότι ακόμη και αν η κρίση τελείωνε άμεσα, θα χρειάζονταν τουλάχιστον δύο μήνες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση στην αγορά και στις τιμές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει πλαφόν σε βασικά αγαθά, ενώ αναφέρθηκε και στη συνολική φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 έχουν μειωθεί 83 φόροι. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο θα είναι μόνιμος, ενώ για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο.