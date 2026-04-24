Νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων με επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ ανά διαμέρισμα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο, προωθεί η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υφιστάμενες δράσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, δίνοντας τη δυνατότητα αναβάθμισης παλαιότερων κατοικιών ώστε να καταστούν εκ νέου λειτουργικές και διαθέσιμες προς μίσθωση ή χρήση. Μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές επιδιώκεται η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων και η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης.

Ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης - Ατσαλάκης, υπογράμμισε ότι η στεγαστική κρίση, σε συνδυασμό με το δημογραφικό ζήτημα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για τη στέγαση, η οποία συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πέρα από το αρμόδιο υπουργείο, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τρέχουσα στεγαστική πολιτική περιλαμβάνει περισσότερα από 45 επιμέρους προγράμματα που υλοποιούνται από διαφορετικά υπουργεία, τα οποία έχουν πλέον συγκεντρωθεί υπό ενιαία εποπτεία. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής, το Stegasi.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες δράσεις, ενώ διασφαλίζεται και η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ και βρίσκεται σε συνεχή αύξηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο μέτρο της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου ανενεργά δημόσια οικόπεδα που παραμένουν αναξιοποίητα επί δεκαετίες θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν την ανάπτυξη των ακινήτων, με την υποχρέωση τουλάχιστον το 30% να διατίθεται για κοινωνική κατοικία με χαμηλότερα μισθώματα από τις τιμές της αγοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων, το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για εργασίες αναβάθμισης και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι να ωφεληθούν τουλάχιστον 20.000 κατοικίες και διαμερίσματα, συμβάλλοντας τόσο στην αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων όσο και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας στέγασης.