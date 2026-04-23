Νέα ευκαιρία ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο ανοίγει η κυβέρνηση, με τη θέσπιση σχήματος αποπληρωμής έως και 72 δόσεων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, με οφειλές 95 δισ. Ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα τακτοποίησης χρεών που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο πλαίσιο είναι η τακτοποίηση των νεότερων οφειλών, δηλαδή όσων προέκυψαν από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιλογή να περιοριστεί η ρύθμιση σε παλαιά χρέη σχετίζεται και με τη διατήρηση των δημοσιονομικών εσόδων, καθώς ενδεχόμενη ένταξη και ήδη ρυθμισμένων οφειλών θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό.

Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, ευθυγραμμισμένο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης. Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν αποκτούν φορολογική ενημερότητα και απαλλάσσονται από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επανένταξης για όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις, ακόμη και μετά από δεύτερη απώλεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον εξοφληθεί το 25% της συνολικής οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. Επιπλέον, διευρύνεται η πρόσβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς πλέον μπορούν να ενταχθούν και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, διευκολύνοντας περίπου 300.000 οφειλέτες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια, με περίπου το 80% να αφορά οφειλές προ του 2020 και πάνω από τα μισά να ανάγονται σε περιόδους πριν από το 2014. Σημαντικό ποσοστό αυτών θεωρείται πλέον δύσκολα εισπράξιμο, καθώς αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή φορολογούμενους χωρίς επαρκή περιουσιακά στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, η κατανομή των οφειλών παραμένει έντονα άνιση, καθώς λιγότερο από το 1% των οφειλετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρεών. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφονται συχνά φαινόμενα στρατηγικής καθυστέρησης ή νομικών εμπλοκών, γεγονός που δυσχεραίνει την αποτελεσματική είσπραξη.