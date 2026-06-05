Μετά το ελληνικό διάβημα για το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας.

Η Ουκρανία ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, ωστόσο τόνισε πως αυτό το περιστατικό είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Μαΐου ψαράδες εντόπισαν το drone στη Λευκάδα, ενώ στις 28 και 29 Μαΐου η Ελλάδα προχώρησε σε διαβήματα, τα οποία επιδόθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας, όσο και στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Το βράδυ της Παρασκευής, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχι Τίκχι, τοποθετήθηκε για το ζήτημα με ανάρτηση.

Στην ανάρτηση, ο Ουκρανός αξιωματούχος εξέφρασε τη συγγνώμη εκ μέρους του Κιέβου προς την Αθήνα για το περιστατικό και επανειλημμένα υπογράμμισε ότι αυτό οφείλεται στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Παράλληλα, τονίζει τη δέσμευση της Ουκρανίας στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, «επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».

Η ανάρτηση του εκπροσώπου του ουκρανικού ΥΠΕΞ

«Μετά το περιστατικό που αφορά ένα θαλάσσιο drone το οποίο βρέθηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στην Ελλάδα και τους Έλληνες, για την ακλόνητη υποστήριξη της χώρας μας από τις πρώτες ημέρες της πλήρους ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.

Καθώς οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια- ιδιαίτερα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις δραστηριότητες του “σκιώδους στόλου” της Ρωσίας- αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της ασφάλειας της εμπορικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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Σε αυτό το πλαίσιο, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη συγγνώμη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκαλεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι αυτό το συμβάν, όπως παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, επιδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας αποτελεί απειλεί όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

Η Ουκρανία παραμένει δεσμευμένη, μαζί με την Ελλάδα, για την περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων των δύο χωρών μας και την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

{https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2062992746122789353}