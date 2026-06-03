To ζήτημα του drone που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα παραμένει αντικείμενο των διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Διάβημα διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή (28 και 29/5) και επιδόθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας όσο και στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια, ενώ όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά.

Η Αθήνα επισημαίνει ακόμα ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια, αλλά και ότι απειλείται να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία.

Το διάβημα καταλήγει αναφέροντας ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες, ενώ πλέον αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις από την ουκρανική πλευρά.

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Υπενθυμίζεται πως το drone βρέθηκε σε μια σπηλιά κοντά στο νησί της Λευκάδας την 7η Μαΐου. Είχε τρεις πυροκροτητές, αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης, με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά.