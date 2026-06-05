Το ναυτικό της Ουκρανίας δήλωσε πως ένα από τα drone της έχασε τον έλεγχο ενώ βρισκόταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα σε ρουμανική επικράτεια, ως αποτέλεσμα του ρωσικού πολέμου, και παρασύρθηκε προς την ακτή.

Ουκρανικό είναι το ναυτικό drone που εξερράγη την Παρασκευή στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα στην επικράτεια της Ρουμανίας, κοντά σε έναν τερματικό σταθμό.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα. Η Ουκρανία ωστόσο έσπευσε να κατηγορήσει τη Ρωσία ότι εμπόδισε ένα από τα πλοία της πριν αυτό παρασυρθεί στα ρουμανικά ύδατα.

Η έκρηξη ήταν το δεύτερο τέτοιου μεγέθους περιστατικό που σημειώθηκε σε μια κατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, καθώς η απειλή του πολέμου στην Ουκρανία κλιμακώνεται.

{https://x.com/NOELreports/status/2062825589115941040}

Το ναυτικό της Ουκρανίας δήλωσε πως ένα από τα drone της έχασε τον έλεγχο ενώ βρισκόταν σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, ως αποτέλεσμα του ρωσικού πολέμου, και παρασύρθηκε προς την ακτή. Σημείωσε πως επικοινώνησε με την ρουμανική πλευρά για να τους προειδοποιήσει και να αποτρέψει τυχόν θύματα.

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Η έκρηξη σημειώθηκε μια εβδομάδα αφότου οι αρχές ανέφεραν ότι ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Από το συμβάν τραυματίστηκαν δύο άτομα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα drone χτύπησε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή σε κράτος του ΝΑΤΟ. Μετά το τελευταίο περιστατικό, η πρεσβεία της Ρωσίας στη Ρουμανία δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται και ότι το drone δεν ήταν ρωσικό.

Το λιμάνι - κλειδί για την Ουκρανία

Η Μαύρη Θάλασσα είναι σημείο ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά εμπορευμάτων όπως σιτηρά, πετρέλαιο και προϊόντα καυσίμων και το μοιράζονται οι Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Τουρκίας, καθώς επίσης η Ουκρανία και η Ρωσία.

{https://x.com/DD_Geopolitics/status/2062883523233468918}

Το λιμάνι της Κωνστάντζα είναι το μεγαλύτερο, με 156 θέσεις ελλιμενισμού και 32 χλμ αποβάθρες. Η Ουκρανία το χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό εξαγωγής σιτηρών, και για εισαγωγές καυσίμων.

Τι είπε η Ρουμανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας είπε ότι το αντικείμενο, το drone, αυτοπυροδοτήθηκε στις 10:30 το πρωί (ώρα Ελλάδας), σχεδόν τέσσερις ώρες αφού υπήρξε συναγερμός για την παρουσία του.

{https://x.com/Reuters/status/2062885902230183963}

Το λιμάνι εκκενώθηκε, και σχεδόν 1.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις παραλίες στη Μαύρη Θάλασσα και το Δέλτα του Δούναβη, ως προληπτικό μέτρο. Πλοία και δύο ελικόπτερα ερευνούσαν την περιοχή για επιπλέον drones ανέφερε σε ενημέρωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Raed Arafat. Λίγο αργότερα ήρθησαν τα προληπτικά μέτρα και αφού πρώτα οι αρχές ήταν σίγουρες πως δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος.

Με πληροφορίες του Reuters