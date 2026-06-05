Πλήθος διασωστών έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης, ενώ ένα ελικόπτερο Black Hawk κινητοποιήθηκε επίσης για να παράσχει υποστήριξη.

Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη Ρουμανία, όταν ναυτικό drone εξερράγη στην παραθαλάσσια πόλη της Κωνστάντζας.

Σε ανακοίνωσή του το ρουμανικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι το drone πυροδοτήθηκε γύρω στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα, ενώ ήταν «του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Η περιοχή είχε ήδη ασφαλιστεί και αποκλειστεί από δυνάμεις της ρουμανικής υπηρεσίας Πληροφοριών, της Ακτοφυλακής και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας· εκείνη τη στιγμή, το αντικείμενο βρισκόταν υπό αξιολόγηση και διαδικασία ασφάλισης», ανέφερε το υπουργείο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Rgga2YmFczM}

Επίσης επιβεβαίωσε πως το drone δεν αποτελούσε μέρος του υλικού του ρουμανικού στρατού, αλλά και πως δεν είχε εμπλακεί σε πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος www.g4media.ro επικαλέστηκε τον νομάρχη της επαρχίας της Κωνστάντζας, Άντριαν Τέοντορ Πικόιου, ο οποίος δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε ενημερώσει τη Ρουμανία πως το drone αποτελούσε μέρος μιας ομάδας πέντε drones, εκ των οποίων το ένα εξερράγη στην Ουκρανία.

Οι αρχές στην Ουκρανία δεν προέβησαν σε άμεσο σχολιασμό, ενώ η ρωσική πρεσβεία στη Ρουμανία ανέφερε σε ανακοίνωση ότι τα drones ήταν ουκρανικά ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Προτεραιότητα ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των υποδομών του λιμανιού», έγραψε στο X ο ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν. «Τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις αποτελούν άμεσες συνέπειες του επιθετικού πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

{https://x.com/clashreport/status/2062826881452216447}

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την αλληλεγγύη της για το περιστατικό, δηλώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία «μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά μας σύνορα».

«Η αλληλεγγύη μας προς κάθε κράτος μέλος που εκτίθεται σε αυτές τις απειλές είναι απόλυτη», ανέφερε σε δήλωσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται πως η σημερινή έκρηξη έρχεται έρχεται έπειτα από την συντριβή ρωσικού drone με εκρηκτικά στην πόλη Γκαλάτσι της ανατολικής Ρουμανίας την περασμένη εβδομάδα, που τραυμάτισε δύο ανθρώπους.

Το υπουργείο είχε κάνει τότε λόγο για «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του εθνικού εναέριου χώρου», ενημερώνοντας άμεσα το ΝΑΤΟ και ζητώντας παράλληλα την επίσπευση των διαδικασιών για την παροχή συστημάτων αντι-drone άμυνας.