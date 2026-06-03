Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το Βρετανικό ΥΠΕΞ δηλώνει ότι παραμένει απολύτως ενωμένο με τους συμμάχους του στην υπεράσπιση των εδαφών του ΝΑΤΟ.

Τον Ρώσο πρέσβη στο Λονδίνο, προκειμένου να του επιδώσει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας, μετά το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας κατά το οποίο ρωσικό drone έπληξε κατοικημένο κτίριο στη Ρουμανία, κάλεσε το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Η Βρετανίδα ΥΠΕΞ, Ιβέτ Κούπερ, καταδίκασε το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, η οποία είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

{https://x.com/visegrad24/status/2060315022044135524}

Η ίδια τόνισε ότι η Βρετανία παραμένει απολύτως ενωμένη με τους συμμάχους του στην υπεράσπιση των εδαφών του ΝΑΤΟ.

«Ο τελευταίος βάναυσος βομβαρδισμός αμάχων από τη Ρωσία στην Ουκρανία έρχεται μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, όταν χτυπήθηκε κατοικημένο κτίριο στη Ρουμανία», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο τραυματισμός αθώων πολιτών σε έδαφος του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτος και αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση της απειλής που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άμαχοι στην Ουκρανία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Με πληροφορίες του Reuters