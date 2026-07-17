Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες με φόντο το Ιόνιο.

Μία σύντομη απόδραση στους Παξούς πραγματοποίησε η Ζέτα Δούκα και όπως φαίνεται απόλαυσε μερικές ήρεμες καλοκαιρινές στιγμές με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας.

Η ηθοποιός, άδραξε την ευκαιρία και κατάφερε να ξεφύγει από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ μέσα από την ανάρτησή της φαίνεται άκρως ενθουσιασμένη με το νησί του Ιονίου.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, η Ζέτα Δούκα, έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, παρουσιάζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις στιγμές της στο νησί.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται η ίδια να αγναντεύει το Ιόνιο, να χορεύει μέσα στη θάλασσα φορώντας το μαγιό της και να απολαμβάνει το φαγητό, αλλά και το ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα.

Στο κείμενο με το οποίο επέλεξε να συνοδεύσει τις φωτογραφίες της, μοιράστηκε ορισμένες από τις σκέψεις της. Όπως έγραψε οι μέρες που βρέθηκε στους Παξούς, αν και λίγες, ήταν αρκετές για να απομακρυνθεί από την καθημερινότητα και να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις.

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