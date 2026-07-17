Ο Χρήστος Μάστορας δημοσίευσε το βίντεο από την πρώτη του εμφάνιση στο Ηρώδειο πριν από 12 χρόνια.

Με νοσταλγική διάθεση επέστρεψε ο Χρήστος Μάστορας στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου.

Στην ανάρτηση που έκανε θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα σύντομο στιγμιότυπο από την πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου πριν από δώδεκα χρόνια.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους Beatles και ο Χρήστος Μάστορας, μαζί με τους συνεργάτες του, τραγούδησαν μία από τις δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη που ερμήνευσε το θρυλικό συγκρότημα.

Στην αρχή του αποσπάσματος, ο ερμηνευτής ακούγεται να μιλάει περιγράφοντας τη στιγμή:

«Είχαμε την τιμή να παίξουμε πρώτη φορά στο Ηρώδειο σε ένα αφιέρωμα στους Beatles, με την Καμεράτα. Τραγουδήσαμε κάποια τραγούδια των Beatles και τραγουδήσαμε βέβαια και ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και το έχουν πει οι Beatles. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε και εμείς, με τις γραβάτες μας, τα κοστούμια μας και παίξαμε πρώτη φορά στο Ηρώδειο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/Da5xWVTNfPn/?hl=el}

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησής του, έγραψε: «Σαν σήμερα, πρώτη φορά στο Ηρώδειο. 12 χρόνια πριν, αφιέρωμα στους Beatles με την Καμεράτα».