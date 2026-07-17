Η Κίμ Καρντάσιαν αποχαιρέτησε τη γιαγιά της με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Δύσκολες ώρες φαίνεται πως περνά η Κίμ Καρντάσιαν και η οικογένειά της, καθώς έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η γιαγιά της, η μητέρα της Κρις Τζένερ.

Η επιχειρηματίας μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση θέλησε να εκφράσει τη θλίψη της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στη γυναίκα που φαίνεται να είχε ως πρότυπο στη ζωή της.

Αναρτώντας κοινές τους φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε στη γιαγιά της ως τη γυναίκα που της δίδαξε την επιχειρηματικότητα, την «καλύτερή της φίλη» και το «στήριγμα της οικογένειας».

Στο μακροσκελές κείμενο με το οποίο συνόδευσε τις φωτογραφίες του ζήτησε από τη γιαγιά της να χαρίσει μία αγκαλιά στον πατέρα της, Ρόμπερτ.

«Η γλυκιά μου γιαγιά MJ, η καλύτερή μου φίλη, η συνοδοιπόρος μου στο κουτσομπολιό, η παντοτινή μου φίλη… Μας δίδαξες όλους πόσο σημαντική είναι η οικογένεια και αυτές είναι αξίες που θα κουβαλάμε για πάντα.

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Ήσουν η γυναίκα που μου έδειξε τι σημαίνει να είσαι μία εργατική επιχειρηματίας. Μου έδωσε την πρώτη μου δουλειά στο μαγαζί σου στο Σαν Ντιέγκο και μου έμαθες τι σημαίνει εργατικότητα, δύναμη και αυτοπεποίθηση – μαθήματα που με συνοδεύουν μέχρι και σήμερα.

Πάντα πίστευες σε εμένα, με στήριζες σε κάθε μου βήμα και ήσουν το ασφαλές μου καταφύγιο. Ήσουν πραγματικά η ψυχή και το στήριγμα της οικογένειάς μας και η αγάπη σου είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας.

{https://www.instagram.com/p/Da3aBw-kkWG/?img_index=1}

Ξέρω ότι τώρα αναπαύεσαι. Δώσε μία αγκαλιά στον παππού Χάρι, στη θεία Κάρεν και στον μπαμπά μου από εμένα. Θα είσαι για πάντα κομμάτι μου. Σ’ αγαπώ πάρα, πάρα πολύ και θα μου λείπεις πάντα.

Ήσουν ό,τι καλύτερο είχε η οικογένειά μας! Ξέρω ότι είσαι εκεί ψηλά, στον ουρανό και βλέπεις όλες τις αναρτήσεις μας στο Instagram από τον μυστικό σου λογαριασμό που χρησιμοποιούσες πάντα».